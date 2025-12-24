80Ç¯Â³¤¯¾¦Å¹ ¡È³¤¤òË¾¤à¥«¥Õ¥§¡É¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡¸Å¤ÎÉ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÃÏ°è¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÃÏ°è¤Ç80Ç¯Â³¤¯¾¦Å¹¤¬¡¢¡È¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¥«¥Õ¥§¡É ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¤Î¥³ー¥Òー¥¼¥êー¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¤¬¤Î¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£
¥¼¥êー¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥³ー¥ÒーËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê»ÔÀî¸¶Ä®¤Ë7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¡ÖN2D¡×¡£
³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï ¤³¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï80Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¾¦Å¹¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¾ì¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¶è¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤«¤é°áÎÁÉÊ¤Þ¤Ç¤½¤í¤¦¾¦Å¹¤Ïµ®½Å¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄ Íþ»Ò¤µ¤ó¡£
¾¦Å¹¤Ï¡¢Íþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÒÂ¤¬±ó¤Î¤¡¢ÊÄÅ¹ÏÃ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É×¤È¤È¤â¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÄó°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊN2D ÂÀÅÄ Íþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾¯»Ò²½¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä®¤äÆîÉô¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¿·¤·¤¯ºî¤êÂØ¤¨¤¿¡×
¾¦Å¹»þÂå¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¶è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÂÌ²Û»Ò¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡£
¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö¾¦Å¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¤ª²Û»Ò¤¬Çã¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢(¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¤ª¤Ç¤ó¤äÎÁÍý¤È¤«¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿ ¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¡¢½Å¤¿¤¤ÊÆ¤äº½Åü¤Ê¤É¤ÏÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¡Ä¡£
Ã±¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¡É ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷ÀµÒ¡Ë
¡Ö(¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ)¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡£³Ú¤·¤¤¡×
¡ÊN2D ÂÀÅÄ Íþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö80Ç¯Á°¤«¤é¾¦Å¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤äÆîÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡×
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÍþ»Ò¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊN2D ÂÀÅÄ Íþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Ç»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£1Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿¿Æ»Ò¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢°ì³Ñ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ù¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ÎÂæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¿ÆÌÜÀþ¤Î¹©É×¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Ì£Á¹½Á¤È¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¡×¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¶å½£»º¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤ªÆù¤¬½À¤é¤«¤¤¡£´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¸©»º¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾¦Å¹»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÇÀ²È¤ä²·¶È¼Ô¤«¤é¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊN2D ÂÀÅÄ Íþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
ÃÏ°è¤Î²¹¤«¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡£
80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê1¥Úー¥¸¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖN2D¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£