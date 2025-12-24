¤¨¤Ê¤³¡¢ÃåÊª¤¬¤Ï¤À¤±¤Þ¤¯¤ê¡Ä²¼Ãå¤¢¤é¤ï¤ÊÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ø¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¹æ¤ÇÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¡Ø¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¿·Ç¯2¹æ¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¹æ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÌ¯¤Ê¿§µ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¥¦¥Þ¼ª¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤¨¤Ê¤³
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤¬¤Ï¤À¤±¡¢²¼Ãå¤Î¤µ¤é¤·¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Çº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤¨¤Ê¤³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¨¤Ê¤³¤Å¤¯¤·¤Î°ìºý¤À¡£
¡¡´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡¦Æî¤¢¤ß¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
