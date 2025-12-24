¥Æ¥ìÅì·ÐºÑÈÖÁÈ¡ØWBS¡ÙÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢¥²¥¹¥È¤ËÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡õ¾¾Â¼º»Í§Íý½Ð±é¡ÚÆâÍÆ°ìÍ÷¡¦¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï28Æü¸á¸å10»þ10Ê¬¤«¤é¡¢¡ØWBS(¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡Ù3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅê»ñ¤Î¶Ë°Õ¤ò³Ø¤Ö¿åÃ«È»
¡¡2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¡È¸µµ¤¤Ê¸½¾ì¡É¸«¤Ë¹Ô¤¯!SP¡×¡£WBS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¡¢¤«¤ÄÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç2025Ç¯¤Î·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÏÃÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤ë·ÐºÑÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ¯¸ÀÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡È¸µµ¤¡É¤Ê¸½¾ì¤ò¿¼·¡¤ê¼èºà¡£À¤³¦¤ËÄ©¤à¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤ä¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤à¡ÈÆüËÜÈ¯¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ç³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉVTR¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¤ÎVP¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¸½¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤âÂ³¤¯Ãæ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ¤Ç¡ÈÌÙ¤±¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âîµå¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¤â¤Ä¿åÃ«È»¤¬¤½¤Î¡Ö¶Ë°Õ¡×¤ò³Ø¤Ö¡£¸µ²ñ¼Ò°÷¤ÇÇ¯´Ö£µ²¯±ß²Ô¤°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ä¡¢20ËüÉôÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¡Ö£µÇ¯¤Ç£±²¯Ãù¤á¤ë³ô¼°Åê»ñ¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤ÎÁê¾ì¤âÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢³«È¯¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÂç½¸¹ç¡£²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¿¤Ä¡È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÇî»Î¡É¤¬Æü¤Î´Ý¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¯²òÀâ¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡£
Ë®²è¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ£±°Ì¤ÎµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¼õ¾Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÈÂôÎ¼¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î¶¯¤ß¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
Îß·×½Ð²Ù¸Ä¿ô¤¬Á´À¤³¦¤Ç1²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¡£»þÂå¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤ò¤È¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¡ÖIP¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ê¿À®¤Î¥Ç¥³¥Ö¡¼¥à¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿Íµ¤Éü³è¤ËÃíÌÜ¡£¤É¤óÄì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÀ¼¡Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¿¿ñ¤òÄÉ¤¦¡£
Íè¾ì¼Ô¿ô2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï½¾Íè¤Î»î»»¤ò¾å²ó¤ë3Ãû±ßÄ¶¤¨¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖËüÇî¡×¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉÀ×¡£¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ÜÅ¾¤È¤¤¤¦Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤È°Õ³°¤Ê¸½¾ì¤¬¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¶¿ÍÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£20¼Ò°Ê¾å¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î³Û¤Ï1²¯¥É¥ë¡Ê150²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£WBS¤Ç¤Ï¤½¤Î¡É¹¹ðÅã¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²·ãÁý¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤â¡ÉÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É¤òÂÇ¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤È¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼(¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â)
¡½¡½·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ê¤È¤«·ÐºÑ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤È¤«¤ÇÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊúÉé¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤ËÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶à¿µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤À¤±¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¡¢¡É¤Ê¤¬¤é¸«¡É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£È¬ÅèÃÒ¿Í
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ï¡¢Á´¤¯Ìç³°´Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡£
WBS¤é¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢55ºÐ°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌòÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§ÍÍ¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÍ1¿Í¤À¤È¼ä¤·¤¤¤«¤é¡ª
¢£¾¾Â¼º»Í§Íý
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬´¶ÁÛ¤Ï¡©
A¡§°ÊÁ°¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ö2¼¡¸µ¤Î¤â¤Î¡×¤ò²èÌÌ¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢¡ÖËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¥°¥Ã¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â²ñ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤ó¤³¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤«¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢½¸¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2025Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦1Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛÅê»ñ¤Î¶Ë°Õ¤ò³Ø¤Ö¿åÃ«È»
¡¡2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¡È¸µµ¤¤Ê¸½¾ì¡É¸«¤Ë¹Ô¤¯!SP¡×¡£WBS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¡¢¤«¤ÄÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç2025Ç¯¤Î·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÏÃÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤ë·ÐºÑÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡È¸µµ¤¡É¤Ê¸½¾ì¤ò¿¼·¡¤ê¼èºà¡£À¤³¦¤ËÄ©¤à¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤ä¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤à¡ÈÆüËÜÈ¯¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ç³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉVTR¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¤ÎVP¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¸½¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤âÂ³¤¯Ãæ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ¤Ç¡ÈÌÙ¤±¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âîµå¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¤â¤Ä¿åÃ«È»¤¬¤½¤Î¡Ö¶Ë°Õ¡×¤ò³Ø¤Ö¡£¸µ²ñ¼Ò°÷¤ÇÇ¯´Ö£µ²¯±ß²Ô¤°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ä¡¢20ËüÉôÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¡Ö£µÇ¯¤Ç£±²¯Ãù¤á¤ë³ô¼°Åê»ñ¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤ÎÁê¾ì¤âÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢³«È¯¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÂç½¸¹ç¡£²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¿¤Ä¡È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÇî»Î¡É¤¬Æü¤Î´Ý¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¯²òÀâ¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡£
Ë®²è¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ£±°Ì¤ÎµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¼õ¾Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÈÂôÎ¼¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î¶¯¤ß¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
Îß·×½Ð²Ù¸Ä¿ô¤¬Á´À¤³¦¤Ç1²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¡£»þÂå¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤ò¤È¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¡ÖIP¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ê¿À®¤Î¥Ç¥³¥Ö¡¼¥à¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿Íµ¤Éü³è¤ËÃíÌÜ¡£¤É¤óÄì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÀ¼¡Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¿¿ñ¤òÄÉ¤¦¡£
Íè¾ì¼Ô¿ô2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï½¾Íè¤Î»î»»¤ò¾å²ó¤ë3Ãû±ßÄ¶¤¨¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖËüÇî¡×¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉÀ×¡£¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ÜÅ¾¤È¤¤¤¦Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤È°Õ³°¤Ê¸½¾ì¤¬¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¶¿ÍÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£20¼Ò°Ê¾å¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î³Û¤Ï1²¯¥É¥ë¡Ê150²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£WBS¤Ç¤Ï¤½¤Î¡É¹¹ðÅã¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²·ãÁý¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤â¡ÉÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É¤òÂÇ¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤È¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼(¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â)
¡½¡½·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ê¤È¤«·ÐºÑ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤È¤«¤ÇÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊúÉé¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤ËÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶à¿µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤À¤±¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¡¢¡É¤Ê¤¬¤é¸«¡É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£È¬ÅèÃÒ¿Í
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ï¡¢Á´¤¯Ìç³°´Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡£
WBS¤é¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢55ºÐ°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌòÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§ÍÍ¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÍ1¿Í¤À¤È¼ä¤·¤¤¤«¤é¡ª
¢£¾¾Â¼º»Í§Íý
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬´¶ÁÛ¤Ï¡©
A¡§°ÊÁ°¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ö2¼¡¸µ¤Î¤â¤Î¡×¤ò²èÌÌ¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢¡ÖËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¥°¥Ã¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â²ñ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤ó¤³¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤«¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢½¸¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2025Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦1Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª