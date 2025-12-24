¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»23¡Û²Î¤è¤êÎÁÍý¤ÎÊý¤¬ºÍÇ½¤¢¤ê¡ª¡©ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¡ÈÃã¤ï¤ó¡É¾ø¤·
¡¡¤â¤È¤â¤È¿©Æ²¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥°¥ë¥á¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Ô¥¶¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂåÅª¤Ë¤â¡¢¾ì½êÅª¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢ÍÏ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¾è¤»¤ÆÂç¤¤Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¡×¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ë¤ÏÄ´ÍýÆ»¶ñ¤âºàÎÁ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤Ï»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¡¢Êì¤«¤éµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢Êì¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤¬¿©ÄÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¹¤¬µÙ¤ß¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ÈÂ²¤Ç½©ÅÄ»Ô¤äÀ¹²¬»Ô¤Þ¤Ç±óÀ¬¤·¤Æ³°¿©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤ÎÃµµæ¿´¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¡Ö»ä¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Ï²Î¤è¤êÎÁÍý¤ÎÊý¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÊì¤«¤é½¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¤×¤é¤ä¤È¤ó¤«¤Ä¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²Êª¤ÏÆÀ°Õ¡£Ãæ¤Ç¤âÊì¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÃã¤ï¤ó¾ø¤·¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤ÏÃã¤ï¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥Á¤ÏÂç¤¤ÊÐ§¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤«¥×¥ê¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£½©ÅÄ¤ÎÈæÆâÃÏ·Ü¤«¤é¥À¥·¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍñ¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼å²Ð¤Ç¥³¥È¥³¥È¾ø¤¹¤Î¤¬Èë¤±¤Ä¤Ç¤¹¡£¶ñ¤ÏÍñ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤È¿´¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤âºî¤êÊý¤òÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º·Ï¤ÎÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥óºî¤ê¤È¤«¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é17ºÐ¤ÎÂ¹Ì¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÄ«¡¢¤½¤ÎÂ¹¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£¤Ê¤é¤Ð¡¢¿·ÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¡£½©ÅÄ¤Ç¤Ï½©¥µ¥±¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤ä¶Ú»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ£¤¬Ç¾¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÊÆ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢Ì£Á¹¤ä¤·¤ç¤¦Ìý¤Þ¤Ç¿©ºà¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò½©ÅÄ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¶¿¤È¤Ï¡¢Ì£³Ð¤Çº£¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þÆ£¡¡¤¢¤ä»Ò¡Ê¤Õ¤¸¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³Ñ´ÛÄ®¡Ê¸½¡¦ÀçËÌ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ì±ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢87Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤êÀî¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¡Ö¤ª¤ó¤Ê¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ÇÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡¢21²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡Ö¾®ÌîºÌ¡Ê¤³¤Î¤µ¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¹Ô¤¦¡£