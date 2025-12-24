ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¡¡¼êÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡ÙÇ¯Ëö95Ê¬SPÊüÁ÷¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡Ù¤Ï30Æü¡¢¡ÖÇ¯Ëö95Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å2¡§40¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬¡È¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡È¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡É¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ëµÒ¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤ò¤°¤¤¤°¤¤°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´äºêÍ¥¤ÈµÚÀî²íµ®¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡¢»³»û¹¨°ì¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ©ÃÏÂç¹¥¤¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ê¤¢¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¡£½÷¾¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÎÁÍý¡Øµí¥¿¥ó±ö³ø¾Æ¤¡Ù¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿½÷¾¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢Á¬·Á·ÙÉô¤ä¡ª¡×¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡£»³»û¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÁ¬·Á·ÙÉô¤ÎÀ¼¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö²¿¤ä¤é¤·¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¤È¶Ë¾å¤Î¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿»³»û¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤Ì£¡£º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¡×¤È½÷¾¤ÎÎÁÍý¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¼ò¤¬¿Ê¤ó¤À»³»û¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÃíÊ¸¡£ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³»û¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥º¤ä¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¡¢À¼¤Î½Ð¤·Êý¤ò½÷¾¤Ë»ØÆî¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»³»û¼«¿È¤¬¡ÖÆüËÜ°ì¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È·¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤â¡£»³»ûÆ±ÍÍ¤¹¤Ã¤«¤ê¿ì¤¤¤Î²ó¤Ã¤¿½÷¾¤Ï¡¢»ØÆî¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤êÆ°Êª¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ãMC¡ä
¡Ê½÷¾¡Ë¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¡ã¥²¥¹¥È¡ÊµÒ¡Ë¡ä
´äºêÍ¥¡¢µÚÀî²íµ®
¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷
»³»û¹¨°ì
