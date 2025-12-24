¥Þ¥¨¥±¥ó¡¡¼Â¤Ï15Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È2SÈäÏª¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡ÄºÇ¹â¤Ê¿Í¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£15Ç¯Íè¤ÎÃç¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦15Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¶¥±Ë¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇºòÇ¯4·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿Æþ¹¾ÎÍ²ð»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤ºÐ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÇ¯·î¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¡ÖÆþ¹¾¤ÏÁ´Á³Ï·¤±¤Ø¤ó¤±¤É¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¹â¤¤ºÇ¹â¤Ê¿Í¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤³¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£