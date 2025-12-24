¥Ç¥Ó¥å¡¼¹µ¤¨¤ëSTARGLOW¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡¡ SKY-HI¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØOggi¡Ù2·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡ËÆâ¤Î²»³ÚÏ¢ºÜ¡ÖÆ¯¤¯»ä¤ËMusik¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ä¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ªSTARGLOW¡ÖMoonchaser¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡STARGLOW ¤Ï¡¢SKY-HI¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤Ë¤è¤ë10Âå¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤¬9·îËö¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹µ¤¨¤¿5¿Í¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ë¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢RUI¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀè¤ËÊì¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×¤½¤¦¡£ADAM¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢KANON¤Ï¡ÖµÞ¤ËÌ´¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¶Ã¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦½Ö´Ö¤Î»×¤¤¤ä·è°Õ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ÝÂê¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖMoonchaser¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊGOICHI¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆSTARGLOW¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¡×¡ÊTAIKI¡Ë¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄêÁ°¤È·èÄê¸å¤Î³Ú¶Ê¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏADAM¤¬¡Ö¤µ¤é¤ËËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤³¤Î5¿Í¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¶Ê¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡BMSG¤ÎÂåÉ½¤Ç¼«¿È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎSKY-HI¤ÎÏÃ¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢TAIKI¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÁáÄ«¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¡£ADAM¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢KANON¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¿¼Â¤µ¤ä¸¬µõ¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬»×¤ï¤º¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿´¤¬¤±¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤Û¤ÉÀ¿¼Â¤Ê¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä·É°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿5¿Í¡£ADAM¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¡È¸Ä¡É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¸ì¤ëË¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò¡¢É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÈäÏª¡£26Ç¯¤ÎÊúÉé¤äÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤È¤Ï¡©¡×¡Öº£¡¢»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£¡ÖMoonchaser¡×¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÃãÌÜ¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
