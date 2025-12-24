°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¤¤¿°ÕÌ£¡Ä¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤¬°Û¿§¤Î¹½À®¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡É
Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á ¢¨FOD¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®)¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ºÊ¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý¤äÀ¸Á°À°Íý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁêÆþ¤ì¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¤½¤Î°Û¿§¤Ê¹½À®¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë³¤ÅÍ(±öÌî±Íµ×)¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë!¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ºÇ½ªÏÃ¡¢¤½¤Î¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÈÂº¸·¡É¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤Æ¸«¤»¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¹ä¡¡(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡ûºÇ¤âµö¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
º£ºî¤¬°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÄêÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìÏÃ´°·ë¤Î¿Í¾ð¤â¤Î¡×¤Ë°Â½»¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥á¥í¥É¥é¥Þ¤ò½Ä¼´¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¾ï¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÉÔ²º¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤¼°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¡¢¼ù(Áð¤Ê¤®)¤ÈÍø¿Í(Í×½á)¤¬ÂÐÖµ(¤¿¤¤¤¸)¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Íø¿Í¤ÎºÊ¡¦¿¿¶×(ÃæÂ¼¤æ¤ê)¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ù¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²áµî¤Î¼«»¦¼Ô±£ÊÃ¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Æ·èÃå¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍø¿Í¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÂÐÎ©¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀµµÁ¤È°¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ù¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÎÑÍý¤ËÇØ¤¤¤¿¸å¤í¤á¤¿¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÀ¶Î÷·éÇò¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ù¤ÎÊü¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¡¢¤¨¤°¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤Ã¤¿¡£¼ù¤¬µêÃÆ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íø¿Í¤¬¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡Ö»à¼Ô¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤³¤Çº£ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤È¼«»¦¼Ô¤Î±£ÊÃ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ö¾Ý¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ºá¿¼¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁÅª¤ÊÍ¥Îô¤ò¶¥¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ëÄ°¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ù¤È¿¿¶×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Èº²¤Ë¿¨¤ì¤ëÀÚ¼Â¤Ê²áÄø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡£¤½¤ì¤ÏËµ¤«¤é¸«¤ì¤ÐµêÃÆ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÂº¸·¡×¤ò¿¼¤¯Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Íø¿Í¤¬Áª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿±£ÊÃ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤½¤³¤ËÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½ªËë¡×¤È¤¤¤¦Âº¸·¤ò¡¢´ë¶È¤ÎÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¦¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¼ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âµö¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×½á¡¡(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡ûº£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ
ºòº£¤Î¥É¥é¥Þ³¦¤Ç¤Ï¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÈÉÔÎÑ¡É¤ò°·¤¦ºîÉÊ¤¬Ëè¥¯¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÎÌ»º¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÎÑ¤Ï»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÈÈºá¤è¤ê¤â·ã¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤âÍÆ°×¤ËÃÇºá¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤À¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½ÂåÅª¤ÊÄ¬Î®¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤´Ö°ã¤¤¡É¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤¹¤é¤âÊú¤¨¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÂº¸·¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯ÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»à¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¼«¤é¤âÅ¥¤òÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤½¤Î¶ÃÏ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»à¤òÁÆËö¤Ë°·¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤±¤ì¤ÉÃ¯¤â¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿°ìºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
ºÊ¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý¤äÀ¸Á°À°Íý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁêÆþ¤ì¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¤½¤Î°Û¿§¤Ê¹½À®¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë³¤ÅÍ(±öÌî±Íµ×)¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë!¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ºÇ½ªÏÃ¡¢¤½¤Î¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÈÂº¸·¡É¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡ûºÇ¤âµö¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
º£ºî¤¬°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÄêÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìÏÃ´°·ë¤Î¿Í¾ð¤â¤Î¡×¤Ë°Â½»¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥á¥í¥É¥é¥Þ¤ò½Ä¼´¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¾ï¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÉÔ²º¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤¼°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¡¢¼ù(Áð¤Ê¤®)¤ÈÍø¿Í(Í×½á)¤¬ÂÐÖµ(¤¿¤¤¤¸)¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Íø¿Í¤ÎºÊ¡¦¿¿¶×(ÃæÂ¼¤æ¤ê)¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ù¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²áµî¤Î¼«»¦¼Ô±£ÊÃ¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Æ·èÃå¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍø¿Í¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÂÐÎ©¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀµµÁ¤È°¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ù¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÎÑÍý¤ËÇØ¤¤¤¿¸å¤í¤á¤¿¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÀ¶Î÷·éÇò¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ù¤ÎÊü¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¡¢¤¨¤°¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤Ã¤¿¡£¼ù¤¬µêÃÆ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íø¿Í¤¬¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡Ö»à¼Ô¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤³¤Çº£ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤È¼«»¦¼Ô¤Î±£ÊÃ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ö¾Ý¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ºá¿¼¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁÅª¤ÊÍ¥Îô¤ò¶¥¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ëÄ°¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ù¤È¿¿¶×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Èº²¤Ë¿¨¤ì¤ëÀÚ¼Â¤Ê²áÄø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡£¤½¤ì¤ÏËµ¤«¤é¸«¤ì¤ÐµêÃÆ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÂº¸·¡×¤ò¿¼¤¯Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Íø¿Í¤¬Áª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿±£ÊÃ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤½¤³¤ËÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½ªËë¡×¤È¤¤¤¦Âº¸·¤ò¡¢´ë¶È¤ÎÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¦¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¼ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âµö¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×½á¡¡(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡ûº£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ
ºòº£¤Î¥É¥é¥Þ³¦¤Ç¤Ï¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÈÉÔÎÑ¡É¤ò°·¤¦ºîÉÊ¤¬Ëè¥¯¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÎÌ»º¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÎÑ¤Ï»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÈÈºá¤è¤ê¤â·ã¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤âÍÆ°×¤ËÃÇºá¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤À¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½ÂåÅª¤ÊÄ¬Î®¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤´Ö°ã¤¤¡É¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤¹¤é¤âÊú¤¨¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÂº¸·¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯ÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»à¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¼«¤é¤âÅ¥¤òÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤½¤Î¶ÃÏ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»à¤òÁÆËö¤Ë°·¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤±¤ì¤ÉÃ¯¤â¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿°ìºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì