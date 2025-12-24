アンバサダー企業を訪問

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。今季、米女子ゴルフの下部ツアーを主戦場とした原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が23日、インスタグラムを更新。アンバサダーを務めた超高級時計メーカーの店舗を訪問した。

煌びやかなクリスマスツリーの横でシックな装いが輝いた。

身長173センチのスタイルが際立つ、グレーのセットアップスーツに身を包んだ原。左手首には、文字盤が特徴的な「フランクミュラー」の高級腕時計が光っている。

「フランクミュラー」の日本版インスタグラムがストーリー機能で「ブランドアンバサダー プロゴルファー・原英莉花選手が 今シーズンの報告と挨拶のために 来店してくださいました」と記し、実際の画像を公開。原も同じくストーリー機能で引用し「今年もサポートして頂きありがとうございました」と、感謝の言葉を添えた。

原は今季、米下部EPSONツアーに参戦。ポイントランキングで年間5位に入り、来季米ツアー出場権を獲得した。束の間のオフを経て、さらなる飛躍を誓う。



（THE ANSWER編集部）