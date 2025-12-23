Image: Everloom

アップサイクルって、すごい！

食品ロスやプラスチック包装のゴミが地球規模の問題になっていますが、ファッションの世界でも不要になった服や廃棄物が大量に発生し、地球環境汚染の一因となっています。

そんななか、アメリカのテクノロジー企業Everbloomは、廃棄された鶏の羽（フェザー）からカシミアそっくりの素材を生み出すアップサイクル技術を生み出しました。アップサイクルというのは、リサイクルの上位互換のようなもので、元の素材よりも価値の高いものに生まれ変わらせることを指します。

カシミアは柔らかく、軽く、あたたかい高級素材として人気が高まっていますが、原料となる山羊の毛は一頭から年間わずか113〜170gくらいしか採れません。ですが近年、比較的安価なカシミアが出回ったことで需要が高まり、十分な供給を持続することが難しくなっています。

そこで、Everbloomが投資家から800万ドル以上の資金を調達し、AIを駆使して本物とほとんど見分けがつかないカシミヤ素材の開発に着手。見事、成功したのです。

鶏の羽をどのようにしてカシミヤに変えるのか、と不思議ですよね。カギになるのは、鶏の羽とカシミヤに共通する主成分である「ケラチン」というたんぱく質。これは、人間の髪や爪などにも含まれます。

このケラチンの構造をAIで分析し、よりカシミヤに近い構造や組み合わせになるよう、何万通りものレシピを検討します。どんな条件で化学的なプロセスを踏めば、高級繊維であるカシミヤを再現できるのか、ということもしっかりシミュレーション。

人間がひとつひとつ実験していたら途方もない時間がかかる作業をAIで爆速処理したうえで、最適な組み合わせや条件、無駄のないプロセスで上質な素材を作り上げるのです。

もともと使い道を失った鶏の毛が、まさに魔法にかけられたように新たな道へとアップサイクルされるのは、将来的なサステナビリティを考えても画期的。

しかも、カシミヤだけでなく、ポリエステルなどの身近な繊維を作り出すこともできるので、まさに廃棄物を多様な高性能素材へと変える技術だといえます。

地球にもお財布にも優しい、こういう技術は今後もどんどん広がっていってほしいものですね。

Source: TechCrunch