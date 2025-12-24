アップルが次期「iPhone 18」において「カメラコントロール」ボタンの機能を変更する可能性があると報じられています。

↑このボタン、もっと使いやすくならない？（画像提供／Lee Peterson／Unsplash）

海外メディアのThe Informationによれば、iPhone 18のカメラコントロールでは、タッチ感度と触覚フィードバックが削除されるとのこと。この変更はiPhone 18のベースモデルだけでなく、「iPhone 18 Pro／Pro Max」にも適用されるそうです。

現行モデルの「iPhone 17」や「iPhone 16」では、カメラコントロールでカメラアプリやカメラ設定を素早く使うことが可能。スワイプでの操作もできますが、ユーザーからは「誤って操作してしまう」との不満が寄せられていました。

今回の情報が正しければ、iPhone 18のカメラコントロールは感圧機能によるクリックのみが可能となります。これにより誤操作を防ぐだけでなく、コストの削減につながる可能性があります。

新しいiPhoneをセットアップする際、現在ではスワイプジェスチャーはデフォルトでオフになっています。筆者もiPhone 17のカメラコントロールが「使いにくい」と感じていたので、iPhone 18での変更は歓迎されることになりそうです。

Source: The Information via MacRumors

