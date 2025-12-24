リピーター続出！「待ってました！」　SNSで大バズリ中の無印良品『極厚チョコサンド』が今年も登場

毎年、季節ごとに魅力的な商品が多数登場する無印良品のなかでも、いま、SNSで大バズり中の商品があります。11月中旬に発売されたその商品の名は、「ビターチョコサンドクッキー」。公式SNSの発売のお知らせには「絶対買います」「画像だけでよだれが止まらない」と多くの反応が寄せられました。

無印良品「ビターチョコサンドクッキー」

実際に筆者が買いに行った店舗では、数あるほかのお菓子を差し置いてこの商品だけが明らかに減りが早いという人気ぶり。現在、ネットストアでは在庫切れということからも、無印良品ファンがいかにこの商品を待っていたかがわかります。

「ビターチョコサンドクッキー」（税込250円）は、約4.5センチ×8.5センチほどのサイズ感。手に取ると、クッキーの間に挟まれた極厚のビターチョコレートのずっしり感に驚かされます。市販の板チョコよりも分厚いそのビジュアルで、主役といわんばかりに存在感抜群です。

約4.5センチ×8.5センチほどのサイズ感

チョコレートは、「ビター」という名の通り甘さ控えめ。圧倒的な厚みがあるぶん、カカオの風味やほろ苦さをたっぷり堪能することができます。



くちどけはなめらかで、250円とは思えないほどぜいたくな一品です。チョコ好きがこぞって購入しているのにもうなずけます。



レンジで少し温めると、クッキーとチョコが馴染んでより食べやすくなりますよ。

圧倒的なチョコの存在感

ついチョコに目がいってしまいますが、クッキーにも無印良品のこだわりが詰まっています。サクサク食感の生地のなかに入ったアーモンドプードルの香りが濃厚で、クッキー単品としてもおいしい仕上がり。

ひとつ注意してほしいのは、かじるたびにぼろぼろ崩れてしまうところ。食べるときは、受け皿を用意しておくのがおすすめです。

アーモンドプードルがきいているクッキーもおいしい

シリーズ商品として、「ホワイトチョコサンドクッキー」（税込250円）も同時発売されています。

こちらは、甘めのホワイトチョコレートがココアクッキーでサンドされた商品。甘党さんにはたまらない、食べごたえのある商品です。

無印良品「ホワイトチョコサンドクッキー」

「ビターチョコサンドクッキー」は、自分へのちょっとしたごほうびにぴったりの季節限定スイーツでした。一度食べれば、リピートする理由に納得すること間違いなし。お近くの無印良品で、商品を探してみては？



（文＝桐田えこ）