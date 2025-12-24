気になる『新作』みーーっけ！【セブン-イレブン】お家カフェが華やぐ♡「紅茶スイーツ」

紅茶好きの方は今すぐ【セブン-イレブン】へ！ おうちカフェのお供に味わえそうな、見た目も映える新作「紅茶スイーツ」が登場中。ちょっと優雅な気分を満喫したい時に選んでみませんか？ 今回はトッピングたっぷりのパフェ、手軽にサッと味わえそうなシュークリームをご紹介します。

ご褒美に良さそうな「紅茶に恋するプリンケーキパフェ」

土台にプリンを敷き詰めたこちら。柔らかな食感に食べやすさも感じられそうな紅茶仕立てのパフェです。華やかさが映えるおしゃれなパフェに仕上がっており、頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。こっくりとした色合いから濃厚感も伝わってきます。紅茶の上品な風味が味わえて、お腹も心も満たされそう。

甘さ控えめとの噂！

「紅茶に恋するプリンケーキパフェ」には、さまざまなトッピングを合わせている様子。各素材で食感の違いが楽しめて、このボリューム感ながらあっさりと完食できるかも。お値段は\375（税込）。@sujiemonさんによれば「甘さ控えめ」らしく、甘すぎるスイーツが得意ではない方でも美味しくいただけそうです。

小腹が空いたカフェタイムに「紅茶に恋するシュークリーム」

ころんとした可愛らしいフォルムと、香ばしい色味が映えるシュークリーム。手軽に済ませたいカフェタイムにうってつけです。生地は少し厚めで、お手軽ながらほどよい食べ応えも感じられそう。紅茶のお供に味わえば、より優雅な気分に浸れるかも。お値段は\237（税込）。

ホイップには紅茶ゼリーが入った贅沢感！

「紅茶に恋するシュークリーム」に入っている中身をさらに深掘り！ @sujiemonさんによると「紅茶ゼリー入りホイップ」が使われており、つるんとした食感がアクセントとして楽しめそうです。ホイップのまろやかさも相まって、マイルドな風味に感じられるかも。心がほっこり温まるようなプチ贅沢仕立てのシュークリームをぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino