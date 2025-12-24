¡ÚÄÉÅé¡Ç25¡Û±×²¬ Å°¤¬¸ì¤ë²¸»Õ¡¦ÃçÂåÃ£ÌðŽ¢³ð¤¦¤Ê¤é¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ£
ÃçÂåÃ£Ìð11·î8ÆüÀÂµî µýÇ¯92
°ì¾£ÉÓ¤òÊú¤¨¤¿»Õ¾¢¤È·Î¸Å¾ì¤Ç¼òÀ¹¤ê±×²¬ Å°¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
11·î11Æü¤ÎÄ«¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æë¾Êó¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢¤´¼«Âð¤ÎÊ©´Ö¤Ç°ÂÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù¤ËÆþ½Î¤·¤Æ¤«¤é45Ç¯¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿¤´²¸¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬¡Ç80Ç¯¤ËÆþ½Î¤·¤¿º¢¡¢¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·àÃÄ¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤¬¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼é¤ì¡×¡Ö°§»¢¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÃí°Õ¤Ð¤«¤ê¤è¤¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï±ÇÁü¤Î»Å»ö¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¡Ø¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¼ã¤¤¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¶²¤é¤¯À©ºîÂ¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â¡Ç82Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øµ´Î¶±¡²Ö»Ò¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤È¤Ï¤è¤¯¤ª¼ò¤â¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Ë°ì¾£ÉÓ¤òÊú¤¨¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤¬·Î¸Å¾ì¤Ë¸½¤ì¤Æ¼«Á³¤Ë¼òÀ¹¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ªÅÅ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ³§µ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤â¤¦µ¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÄ«Êý¤Þ¤ÇÂç±ã²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¤ÇÃçÂå¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¸Ìò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£³ð¤¦¤Ê¤é¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯12·î19Æü¡¦26Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê