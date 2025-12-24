

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 ロゴ

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。そのGrand Ceremonyの模様を、2026年NHK総合で生放送することが決定した。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切りひらいていく機会として設立した。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、アーティストをはじめとした音楽関係者による投票によって※、延べ3000作品/アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品/アーティストを決定（※一部部門を除く）。

2025年5月22日にロームシアター京都で行われたGrand Ceremonyは、NHK総合でも生放送され、大きな反響があった。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第一回からさらに規模を拡大し、TOYOTA ARENATOKYOでGrand Ceremonyを開催。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表をライブでお伝えするのに加え、日本を代表する豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスも届ける。（出演アーティストなどは後日発表）

放送予定

■MUSIC AWARDS JAPAN 20262026年6月13日(土) 放送時間は後日発表※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり