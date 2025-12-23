スズキ「キャリイ」がフロントデザインを刷新！デジタルメーターディスプレイなど新採用
スズキ株式会社は、軽トラック「キャリイ」シリーズの一部仕様を変更し、2026年1月23日より発売すると発表した。
今回の改良では、フロントデザインを刷新するとともに、全車にデジタルメーターディスプレイやスマートフォントレーなどを新採用し、快適性と収納性を向上。さらに「デュアルセンサーブレーキサポートII」やLEDヘッドランプなどの安全装備を標準化し、ぬかるみ脱出アシスト機能も拡充された。
スズキ株式会社は、軽トラック「キャリイ」、「スーパーキャリイ」、「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」、「キャリイ特装車」を一部仕様変更して、2026年1月23日より発売します。
今回の一部仕様変更では、「キャリイ」シリーズ全車でフロントの外観デザインを刷新するとともに、デジタルメーターディスプレイやスマートフォントレー、助手席カップホルダーなどを新たに採用し、機能性と収納性を進化させました。
安全機能は、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、パーキングセンサー（フロント・リヤ）やLEDヘッドランプを全車標準装備とするなど、機能の拡充を図りました。また、ぬかるみ脱出アシスト機能をデフロック付車※1にも追加し、ぬかるみからの脱出性能を一層高めています。
その他、「キャリイ特装車」には、清掃ダンプの4WDに4ATの設定を追加しました。
「キャリイ」シリーズは、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※2、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※3に該当します。
※1 「キャリイ」、「スーパーキャリイ」、「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」の4WD・5MT車と「キャリイ特装車」の金太郎ダンプ、頑丈ダンプ、清掃ダンプ、浅底ダンプ、リフトダンプの4WD・5MT車に設定。
※2 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。
※3 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。
＊ 安全運転を支援する機能の検知性能・制御性能には限界があり、状況によっては正常に作動しない場合があります。
これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心掛けてください。
目標販売台数（年間）
「キャリイ」シリーズ 65,000台
メーカー希望小売価格（消費税10％込み）キャリイ スーパーキャリイ キャリイ特装車シリーズ
＊ 2WDは後輪駆動です。
＊ キャリイ KC農繁、KX 4WD、スーパーキャリイ X 4WD、Xリミテッド 4WD、キャリイ特装車 ダンプシリーズ 4WDの5MT車は高低速2段切替え式です。
＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、届出等に伴う費用は含まれません。
＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
リリース提供元：スズキ株式会社