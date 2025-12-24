お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。年末の大掃除に向け、特殊素材のゴミを出すときの注意点を発信した。



【写真】マイクロビーズをゴミに出すときはこれが正解！

滝沢は「今日のごみトリビア」として、「大掃除が多いのかビーズクッションのマイクロビーズが昨日、多く出されていました」と報告。投稿にはマイクロビーズが入っていることを張り紙で伝えるゴミ袋の写真も添付した。



これに対して「わかりやすく他のごみとは別の所にわかりやすく出してくれると回収時に助かります！わからないと飛び散ってしまいますが、僕らがわかれば対処することができます！」とゴミ回収をする立場として注意喚起し、このゴミ袋を出した住民に対しては「ご配慮いただいた方、いつもありがとうございます！」と感謝を述べた。



ネット上ではこの注意喚起に「なるほど、知らなかった…！」「回収車の歯車で袋破れたら大変なことになるのか」「こういう表示があるだけで回収員さん助かるし、周りも気づきやすい！」「シュレッダーごみなんかも空気抜くと袋が破裂しないから飛び散らないって教わった」と納得の声が寄せられていた。



滝沢は2012年から生計を立てるために、ごみ収集会社の収集作業員に就職。現在も芸人業と兼業している。その経験を活かして「ごみ研究家」としてテレビ出演や講演会を行ったり著書を出版するなど、活動の幅を広げている。



（よろず～ニュース編集部）