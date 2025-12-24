¼«Å¾¼Ö¤ÎÃË»Ò¾®³ØÀ¸(11)¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ ¤Ï¤Í¤¿¼Ö±¿Å¾¤ÎÃË(48)¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡ÚÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¡Û
23Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿11ºÐ¤ÎÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤¬¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô°ÂÉðÄ®¤Î¸©Æ»¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø5Ç¯¤ÎÃË¤Î»Ò(11)¤¬Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ù»¡¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¦ÅÄºä¹¬²ðÍÆµ¿¼Ô(48)¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ò¡¢½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÐ¸þ¼ÖÀþÂ¦¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£