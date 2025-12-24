¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡¡ÂåÉ½OB¤¬º£Ç¯¤òÁí³ç¡ÄÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ë¡ÖËÍ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼OB¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤¬12·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖDAZN AWARDS 2025 LAUNCH PATRY -TO THE NEXT CHAPTER- presented by ZOZOTOWN¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡¢º´Æ£¼÷¿Í»á¡¢ÂÀÅÄ¹¨²ð»á¡¢Ê¡ÅÄÀµÇî»á¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ»á¤¬ÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¡£²òÀâ¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿ÎÓÎÍÊ¿»á¤é¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¡£´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¿¹ÏÆÎÉÂÀ»á¡¢Å¢ÂçÀ¤»á¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤µ¤ó¤È¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¼èºàËÁÆ¬¤«¤é¿¹ÏÆ»á¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É½ª»ÏÆø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¼èºà¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤â¤¦25Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È1Ç¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ¥ê¡¼¥°¤òDAZN¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿²òÀâ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë1½µ´ÖÁ°¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì±þ¡¢ËÍ¤ÎÆó¤Ä²¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈËÍ¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì±þ¡¢Ç°²¡¤·¤·¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÁª¼ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£DAZN¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤â¤¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò2025Ç¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£°ì½ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÅÄÍýÂç»á¤Ï¡Ö¿§¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é·Þ¤¨¤¿1Ç¯ÌÜ¤ò½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒDAZN¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËËÍ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î°Ù¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÁÃ«»á¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤Ïº£Ç¯°úÂà¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£°ì½ï¤ËÊâ¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Î¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡¢¥ï¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´¶³´¿¼¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡DAZN¤Ç¤âÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´104»î¹ç¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£WÇÕËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÇ®¤¬ÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë