ÂåÉ½¤«¤éµ¢´Ô¤â3·³°·¤¤¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡È¥ä¥±¥¯¥½¡É¡Äº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¡Ö»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×
ÀÐÀîÄ¾¹¨»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢FCÅìµþ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MFÀÐÀîÄ¾¹¨»á¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤Æü¡¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ç10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË¤Ë°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ÇÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº¡¿Á´7²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤À¤¬É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Î²ø²æ¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢½©¤Ë²¾·ÀÌó¤òÄù·ë¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£3¤«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é¥×¥íÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»¤âÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎËÍ¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤¬¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¹â¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÍ¼Êý¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ìë¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3¤«·î´Ö¤º¤Ã¤È¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ø·¯¤µ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³«ËëÁ°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¹çÎ®¡£3¤«·î¤«¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢É¨¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ë¤âÁá¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤ÏË¬¤ì¤¿¡£4·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÂè4Àá¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡£¸åÈ¾43Ê¬¤«¤é½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï·ë¹½¼ã¼ê¤ò»È¤¦´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø¼¨¤Ï¼¯Åç¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤ë¤Ê¡×¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢3-2¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤éÅö¤¿¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ìò³ä¤Ç¤·¤¿¡£½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¿ôÊ¬´Ö¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤«¥Ä¡¼¥¿¥Ã¥Á¤°¤é¤¤¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¬ÀèÎÉ¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢»°±º½ß¹¨¡¢¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢Àî¸ýÇ½³è¡¢ÌøÁÛïÄ¤ÈÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀ®½Ï¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢²÷Â¼«Ëý¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¹¤Ù¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼¤âÈ½ÃÇ¤â·Ð¸³¤â°ã¤¦¡£¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¹¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤ß¤ó¤ÊÊÂ¤ó¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë4¿Í¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á3¿Í¤Ïµ´Ìò¤Ç¡¢1¿Í¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£¥ß¥¹¤·¤¿¤é¡¢¥ß¥¹¤·¤¿Áª¼ê¤ÈÎ¾ÎÙ¤ÎÁª¼ê¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥ß¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤éÆþ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¥À¥Õ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥Õ¤ë¡£¤½¤·¤¿¤éÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²£¤«¤éËÍ¤Î´é¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤ªÁ°¹Ô¤±¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Îý½¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Î2000Ç¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¤Ç¤¿¤Ã¤¿3Ê¬´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ»²²Ã¡£¸å¤ËÌ¾¤òÀ®¤¹Â¿»ÎºÑ¡¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¤â¤Þ¤ì¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ¤È¤«Å·¹ÄÇÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤Î»þ¤Ï·î1¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤âÁá¤á¤ËJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µþÅÔ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¾¾°æÂçÊå¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿¹ºêÏÂ¹¬¤È¤«°¤ÉôÍ¦¼ù¡¢»³À¥¸ù¼£¤È¤«¡£¾ïÏ¢¤Ï¶ðÌîÍ§°ì¤ä¡¢°ì¸Ä²¼¤À¤ÈÀÄÌÚ¹ä¤È¤«º´Æ£¼÷¿Í¡¢Á°ÅÄÎË°ì¤È¤«¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤¬ÍâÇ¯¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ì¤Ä¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢°ðËÜ½á°ì¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¤é¤¬¤¤¤¿¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¸÷¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶¹´Ö¤ÎÀ¤Âå¡×¡ÖÃ«´Ö¤ÎÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ÎÈ¿¹ü¿´¤¬¡¢¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤â¤¦È¿¹ü¿´¡£¤¿¤ÀµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤«±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦Ê¤¤¹¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Â¼¾¼¹¨¤µ¤ó¤â¡¢¸å¤Ë¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¡Ê»³ËÜ¡Ë¾»Ë®¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¦ÄÌ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢1¾¡2ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¡£²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢Î©¾ì¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë´ÆÆÄ¤¬¥é¥¶¥í¥Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤¦¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç1²ó¤À¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ø¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç4¤«·î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ï¥ÖÎý¡É¤Ç¡¢3·³¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£²ø²æ¤â¼£¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬¸«¤ëµ¡²ñ¤âÁ´Á³¤Ê¤¤¤·¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þFCÅìµþ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸¶Çî¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Î²òÀâ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÀÐÀî¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÈÈ¿¹ü¿´¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¾·¤Æþ¤ì¤¿¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢2002Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î4·î¤Ë¡¢FCÅìµþ¤È¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¸åÈ¾¤Î»Ä¤ê15Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¢¤¬Î©¤Á¤¹¤®¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Í¤¨¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò±ó¤¯¤«¤é¸¶¤µ¤ó¤äÅö»þ¤ÎFCÅìµþ¤ÎÎëÌÚÆÁÉ§¤µ¤ó¤äÄ¹ß·Å°¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ü¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ä¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¶ø¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¦¤Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤Ç¡¢¸¶¤µ¤ó¤Î¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¡Øº£Íè¤¿¤é»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤âÏÎ¤ò¤â¤Ä¤«¤à»×¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êFCÅìµþ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤Æ¡¢µ¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ÀÐÀî¤ò¡¢¤½¤·¤ÆFCÅìµþ¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÂè4²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë