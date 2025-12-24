ÍèÇ¯£±·îÊüÁ÷¡ÖÄ¶¥×¥íÌîµå¡¡£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬Ì´¤Î¡È´ÆÆÄ¡É¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¡£¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤¬¿´µ»ÂÎ¤ò¶¥¤¦¡ÖÄ¶¥×¥íÌîµå¡¡£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡×¤¬ÍèÇ¯£±·î£±£±Æü¸á¸å£²»þ¤«¤é¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤«¤é¥»¡¢¥ÑÂÐ¹³·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡È´ÆÆÄ¡É¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê£³£±¡Ë¤È»û²È¡Ê£³£µ¡Ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½àÍ¥¾¡¤Ç°ìÌöÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡É¤Ï¡¢Ìîµå¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤â¤«¤Ê¤¨¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡¾»¹¨¡Ë
¡¡£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¼çºÅ¤ÎÌ¾Êª¹Ô»ö¤Ë¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬½é»²Àï¤À¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¡£¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»û²È¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ø¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍî¤È¤¹¤ä¤Ä¡Ê£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡á¥»¡¢¥Ñ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ÇÅª¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¥²¡¼¥à¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ï»àÆ®¡£¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»û²È¡Ö¤½¤·¤Æ¡ÊÀ¾Éð¤Î¡Ë¹ÃÈåÌîÁª¼ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤Î¹â¤µ¡ª¡¡¡Ê¹Åç¤Î¡Ë¿¹±ºÁª¼ê¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤«¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ê´¶¤¸¤ä¤Î¤Ë¡¢Á´Á³»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ø¤ó¡×
¡¡Åê¼ê¤ÈÊá¼ê¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤âµÞÁý¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡Ê£±£°·î£±£¶Æü¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª£ÓÂè£²Àï¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ë¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»û²È¡ÖËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë¡ÊµÈËÜ¶½¶ÈÂçºå¤Î¡Ë·Ý¿Í¤ÇÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÁðÌîµå¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÌµÍý¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åìµþ¤ÇÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÊÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Û¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ËÆâÀî¡ÊÀ»°ì¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¡Ë¿¿Ãæ¡ÊËþ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£º£Ç¯£±Ç¯¤Ï¥Û¥ó¥Þ¡¢Ì´¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤â¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ºòÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤Ï¡ÖÉÔ»²²Ã¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡»û²È¡Ö£Í¡½£±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¤Î»Å»ö¡Ë¤ò¹Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡£¼ÂºÝ¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤«ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø£Í¡½£±½Ð¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤âºÇ½é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø½àÍ¥¾¡¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤ä¤Ã¤¿£Í¡½£±¡Ê¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡Ë¡£¡Ø¥Í¥¿¤ÎÊ¬¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¤Î»Å»ö¡Ë¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¤«¤Ê¤·¤Ç¡¢Á´¥Ö¥ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¡ÖËÍ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¤¤¤«¤é£Í¡½£±¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç£Í¡½£±¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï°ì¤Ä²Ì¤¿¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î£²¿Í¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡È½àÍ¥¾¡Á°Ìë¡É¤Î£±Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ëÀ¤¤Î¿Í¡¹¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»û²È¡Ö¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ÐÌ´¤«¤Ê¤¦¤¾¡Ù¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¡ÖËÍ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤è¡Ù¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÀµ²ò¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤â¹Í¤¨¤ë¤Ê¤È¡£¤Þ¤¢ËÍ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¢¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¡¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¡á£±£¹£¹£´Ç¯£±£±·î£²Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è½Ð¿È¤Î£³£±ºÐ¡£»û²È¡Ê¥Ü¥±¡Ë¡á£±£¹£¹£°Ç¯£¸·î£·Æü¡¢»°½Å¡¦ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î£³£µºÐ¡£¤È¤â¤Ë£Î£Ó£ÃÂçºå¹»£³£¶´ü¡£Æ±¤¸ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦±ï¤«¤é£²£°£±£·Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡££²£´Ç¯¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½àÍ¥¾¡¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£º£Ç¯£´·î¤«¤éÅìµþ½êÂ°¡£
¡¡¢¡¸«¤É¤³¤í¡¡º£²ó¤«¤é¥»¡¢¥ÑÂÐ¹³·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²µåÃÄ¤«¤éÌî¼ê¡¢Åê¼ê£±¿Í¤º¤Ä·×£²£´Áª¼ê¤¬»²Àï¡£¥¨¡¼¥¹¤â¶½Ê³¤·¤¿¡Ö£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥»¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¹Åç¡¦¾®±à¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡££±£¸¡¦£´£´¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ç±¦¤«¤éº¸¤ËÆ°¤¯Åª¤ò¼¡¡¹¤ÈÅêµå¤Ç¼ÍÈ´¤¯¡Ö£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦Á¥Ç÷¤é¤¬Ä©¤ó¤À¡££Í£Ã¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡¡»¡Ä½÷À£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤â¡Ö¡½£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡££·¿Í¤Ï¸½ºß¡¢Âçºå¡¦¥¥¿¤Î¡ÖÇßÅÄ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥É¡¼¥à¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼ÂÇÀÊ¡×¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÅêµå±ÇÁü¤òÈäÏªÃæ¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¥¥ì¥¤¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£