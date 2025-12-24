グラビアアイドルの藍野りな（24）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

藍野は「毎日すこしでも笑顔になれることがひとつでもあればそれだけでしあわせ。今日は歩いてたら素敵なお花見つけて、笑顔になれたからもうしあわせな日」と心境をコメント。胸元を両腕で寄せ、美バストを強調したポーズを公開した。

続けての投稿で「早起きするんだ アラームよしっ 夢で会おうね」とし、ランジェリー姿で寝そべる様子をアップしている。

この投稿にフォロワーからは「上目遣いの切ない顔、僕は大好きです」「セクシーすぎる!」「とても美しい」とコメントが寄せられている。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。縦型ショートドラマ「生まれ変わった運命の人に」九条絵梨花役で出演。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道2段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。