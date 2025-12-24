Í×½ê¤¤Ã¤Á¤ê¡ªÂìÂôÏÂÅµ¤¬º£´ü7¾¡ÌÜ È½ÃÇºã¤¨¤ëÀï¤¤¤ÇÇ¯Æâ¡È¾¡¤ÁÇ¼¤á¡É¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Í×½ê¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡¢3ÅÙ¤Î¹¶·â¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÎÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢º£´ü7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ½ÃÇ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ªÂìÂôÏÂÅµ¤Î¸«»ö¤Ê¥¢¥¬¥ê¥·¡¼¥ó
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÂìÂô¡¢EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿ÆÈÖ¤ÎÅì1¶É¡¢ÂìÂô¤ÏÌÄ¤¤ò½Å¤Í¤¿²¼ÀÐ¤Ë5200ÅÀ¤òÊü½Æ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¿ÆÈÖ¤òÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ï¡Ö²Ï¤¬¤«¤Ê¤êÉáÄÌ¤ËÁÈ¤á¤¿¡£ËÌÃ±µ³¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËÌÃ±µ³¤è¤ê¤«¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¥Þ¥·¤«¤Ê¡×¤ÈËÌÃ±µ³ÂÔ¤Á¤«¤é¸Þ¡¦È¬ËüÂÔ¤Á¤ËÊÑ²½¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¡£¿ô½ä¸å¡¢¸«»ö¤Ë¥¢¥¬¥êÇ×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Î60Éä3ËÝ¡¦8000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î²¼ÀÐ¤Ë400ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¤Î1¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢°¤µ×ÄÅ¤Î1500ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë³ÍÆÀ¸å¤ÎÅì4¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Å¹ï¤Ë¤·¤¿Åì¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¤«¤é3¡¦6¡¦9º÷¤Î»°ÌÌÂÔ¤Á¤ÇÂÔµ¡¡£¼óÈø¤è¤¯¿Æ¤Î°¤µ×ÄÅ¤«¤éÅì¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î3900ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Æî3¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2ÃåÌÜ¤Î²¼ÀÐ¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÇ´¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î5200ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢²¼ÀÐ¤Î¿ÆÈÖ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÊÑ¤ï¤é¤º2ÃåÌÜ¤Î²¼ÀÐ¤È9900ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²¼ÀÐ¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¼ÆÅÄ¤«¤é¥¢¥¬¤ë¤â¡¢Î¢¥É¥é¤¬¾è¤é¤º¤Ë3200ÅÀ¤Ç¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤¹°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï5ÀïÏ¢Â³¤ÇµÕÏ¢ÂÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡£11·î18Æü°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÂìÂô¼«¿È¤â¸Ä¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£Íê¤ì¤ë·óÇ¤´ÆÆÄ¤¬¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü8100ÅÀ¡¿¡Ü58.1
2Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü1400ÅÀ¡¿¡Ü11.4
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü900ÅÀ¡¿¢¥19.1
4Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë9600ÅÀ¡¿¢¥50.4
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
