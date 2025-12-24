シンガー・ソングライター広瀬香美（59）が書き下ろした新曲「Let it flow」が、田中麗奈（45）主演映画「黄金泥棒」（来年4月3日公開）の主題歌となることが23日、決まった。

「Let it flow」は、広瀬が作詞・作曲を手がけた。全編、歌詞は英語でキラキラ輝くような明るい楽曲の中、突き抜けるように伸びやかで、力強い広瀬の歌声が印象的な1曲となった。広瀬は映画本編の完成前に、萱野孝幸監督と入念な打ち合わせをした上で、書き下ろしたという。

広瀬は、主題歌決定にあたり、コメントを発表した。

「このたび、映画『黄金泥棒』の主題歌を担当させていただきましたことを、大変光栄に思っております。平凡な日常から、自らの意志で非日常へと踏み出す主人公『美香子』の姿からは、多くの人が抱える『もっと輝きたい』という願いや、人生を変える一歩を踏み出す勇気を代弁しているよう感じ、この映画から私自身が受け取ったメッセージを音楽で表現すべく、心を込めて楽曲制作に挑みました。スリリングでありながらもどこか人間味あふれる物語に、主題歌『Let it flow』が寄り添い、観客の皆さまの心に長く響くようなメッセージを届けられれば幸いです。映画館を出た後、皆さまの背中をそっと押し、心にエネルギーをともせるような一曲であることを願っています。ぜひ劇場で、物語と音楽の融合を楽しんでください。」

また、主演の田中、金のおりんを販売する会社の社員の、やり手サラリーマン金城光輝役の森崎ウィン（35）に続く、追加キャストも決定した。田中が演じる、平凡な日々に退屈していた中、金のおりんを盗み、金の魅力に取りつかれ、100億円の秀吉の金茶碗を盗む計画を企てる専業主婦・藤根美香子の、不倫が発覚してしまう夫路範を、元お笑いコンビの元「うしろシティ」の阿諏訪泰義（42）が演じる。また女優、モデルの石川恋（32）、岩谷健司（55）、勝野洋（76）、宮崎美子（67）も出演する。本ビジュアルも解禁された。