「フットサル界の天使」が放つ衝撃の美ボディ 松本直美が初のデジタル写真集を発売「ずっとやりたかった夢がひとつ形に」
フットサル女子日本代表の松本直美が、初のデジタル写真集『Sweetest Swift フットサル界の天使すぎるスピードスター』（『集英社』）を発売した。自身のXで報告し「ずっとやりたかった夢がひとつ形になりました」と綴り、週刊プレイボーイや関係者への感謝を表している。
写真集では、私服姿で自宅でくつろぐカットやベッドでリラックスするシーンなど、ピッチ上では見ることのできない自然体の表情を披露。キャミソールやタンクトップをまとったショットでは、健康的な肌見せも印象的だ。
日本代表としても、AFCフットサル女子アジアカップ中国2025の優勝や、史上初開催となったFIFAフットサル女子ワールドカップでのベスト8進出に貢献。写真集で示した新たな魅力が、競技の枠を超えてフットサル界に新しいファンを呼び込む存在となりそうだ。
この度、デジタル写真集を発売させていただくことになりました— 松本 直美｜Naomi Matsumoto (@Naomi314fb) December 22, 2025
週刊プレイボーイさま、ホリプロ関係者の皆さまのご協力のおかげで、ずっとやりたかった夢がひとつ形になりました。
この作品をきっかけに、私自身やフットサルにも興味を持ってもらえたら嬉しいです
ぜひ！！ご覧ください pic.twitter.com/SdqYWCzhoZ