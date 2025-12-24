フットサル女子日本代表の松本直美が、初のデジタル写真集『Sweetest Swift フットサル界の天使すぎるスピードスター』（『集英社』）を発売した。自身のXで報告し「ずっとやりたかった夢がひとつ形になりました」と綴り、週刊プレイボーイや関係者への感謝を表している。



写真集では、私服姿で自宅でくつろぐカットやベッドでリラックスするシーンなど、ピッチ上では見ることのできない自然体の表情を披露。キャミソールやタンクトップをまとったショットでは、健康的な肌見せも印象的だ。





松本はジェフユナイテッド千葉U-18でプレイした経歴を持つが、一度は競技を離れた過去がある。その後、趣味として始めたフットサルをきっかけに現役復帰を果たすという異色のキャリアを歩み、現在はバルドラール浦安ラス・ボニータスに所属している。日本代表としても、AFCフットサル女子アジアカップ中国2025の優勝や、史上初開催となったFIFAフットサル女子ワールドカップでのベスト8進出に貢献。写真集で示した新たな魅力が、競技の枠を超えてフットサル界に新しいファンを呼び込む存在となりそうだ。