「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「高学歴なんかよりも実用的な資格のほうがすごいと思います。どうして社会は学歴ばかりを評価するのですか？」※1

学歴が持つ「社会的インパクト」

――今回のお悩みは「学歴の価値が高すぎるのではないか」という1つの疑問にもなっています。いろいろ考え方はあるかと思いますが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：そうですね。相談者の意見や気持ちはすごくわかります。日本には高学歴になるよりもむずかしい試験や資格がたくさんありますし、それらのほとんどは実務に即したものでもありますから、学歴より価値が高いのではないかと感じますよね。

当然、そういったものの価値は非常に高いですし、「手に職がある」という意味においても今後も一定の価値を維持し続けるでしょう。

ただ、学歴はそういった資格などとは別のところにある価値観だったりもするので、比較しづらいというのが現状かと思います。

――どういうことでしょうか。詳しく教えてください。

びーやま：学歴がステータスとして使われやすい理由って結局のところはフィルターとしてのカバー範囲がほかのものと比べて圧倒的に広いからなんですよね。

たとえば、資格って日本人がたくさん受けているものだとしても大学受験を経験してきた人よりは少ないでしょうし、ほとんどは実務的なものですから必要性に駆られないと取得対象にならないですよね。

でも大学受験の場合は、学生のときに誰でも一度は考える選択肢ですし、レベルも上から下まで揃っています。そのため、ある程度の能力を一括で参照したいときには便利なんですよね。一定の学力もわかりますし。

なにより学歴って学生時代に一番やるべきである「勉強」をどれだけちゃんと頑張ったかの証明ですから、その人が「学生時代にやるべきことをしっかりやってきたか」の努力の積み上げ具合がわかると思うんですよね。

なので、学歴よりも資格が優れているとかではなく、まったく特徴が別ということです。

