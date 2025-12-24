¡ÖÇä¾å¸¶²Á¡×¤Î°ÕÌ£¤¬°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ëÄ¶´ÊÃ±¤Ê¹Í¤¨Êý
³¤³°M¡õA¤¬Áý¤¨¡¢³¤³°Åê»ñ²ÈÈæÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Æñ¤·¤½¤¦¤Ê²ñ·×ÍÑ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¿·´©¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡Û±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ï¡ÖÃæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ë¤è¤ë´ªÄê²ÊÌÜ¤È¡¢¥°¥í¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡×¤Î2¤Ä¤òÀ°Íý¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö²ñ·×±Ñ¸ì¤Î´ª¤É¤³¤í¡×¤ä¡Ö²ñ·×¤ÇÉÑ½Ð¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ·×»ØÉ¸Ê¬ÀÏ¡¢À®Ä¹Î¨·×»»¡¢É´Ê¬Î¨·è»»½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤È¤ª¤ê·è»»½ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÖÍå¡£¾¯¤·¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÁ´°÷É¬·È¤Î½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ñ·×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ó¤À¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ·×¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë²ñ·×¤ò¹ÖµÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ·×¤È¤«¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤É¤¦¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹ÖµÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þÀÞ¤Õ¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¡¡¢²ñ·×¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö±Ñ¸ì¤Ç²ñ·×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ï¤«¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤¦¤È°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀßÌä¤ÇÎã¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î¤Ï80±ß¤Î¥Ú¥ó¤ò4ËÜ»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢¹ç·×320±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢º£·î¤Ï3ËÜ¤Î¤ßÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËÜ100±ß¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¹ç·×300±ß¤ò¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¶õÍó¤òËä¤á¤ë·Á¤Çº£·î¤ÎÂ»±×·×»»½ñ¡ÊPL¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ö3ËÜ¤Î¥Ú¥ó¤òÇä¤Ã¤Æ300±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Çä¾å¤Ï300±ß¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ú¥ó¤Ï4ËÜÇã¤Ã¤Æ320±ßÊ§¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÏÇä¾å¸¶²Á¤È¤·¤Æ°ú¤¤¤Æ¡Ý320±ß¡£¤³¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤Ï¡¢º£·î¤Ï20±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ê¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡×
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÀßÌä¤Ï¡¢»ä¤¬¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢È¾Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÊý¤ÏÅú¤¨¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅú¤¨¤¬¾å¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´Ö°ã¤¨¤¿È¾Ê¬¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î»×¹Í¤â²òÅú¤â¡¢²ñ·×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀµ²ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸ÀßÌä¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
This month, you purchased four pens at 80 yen each. You paid 320 yen in total. You sold only three pens this month. Each pen is priced at 100 yen; therefore, you received 300 yen. Please complete your monthly Income Statement¡ÊP¡õL¡Ë below.¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
¡Ö3ËÜ¤Î¥Ú¥ó¤òÇä¤Ã¤Æ300±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Sales¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤Ï300±ß¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éCost of goods sold¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¤¿Ê¬¡ÊSold¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º¡ÊGoods¡Ë¤Î¥³¥¹¥È¡ÊCost¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Çä¤ì¤¿3ËÜÊ¬¤Î¥Ú¥ó¤Î¥³¥¹¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê240±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£º£·î¤Ï60±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ê¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡×
¡ÖÇä¾å¸¶²Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆñ¤·¤¤É½¸½¤«¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²ñ·×ÍÑ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤À¤±¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡±Ñ¸ì¤ÇÇä¾å¸¶²Á¤Ï¡ÖCost of goods sold¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¡¡Çä¾å¸¶²Á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡ÖCost of goods sold¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¡ÖÇä¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥³¥¹¥È¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤ì¤¿3ËÜÊ¬¤Î¥Ú¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢240±ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖCost of goods purchased¡×¡ÊÇã¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥³¥¹¥È¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Çä¾å¸¶²Á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¿Ê¬¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖCost of goods sold¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´Á»ú¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤ì¤Ð¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ýÆ¬¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£