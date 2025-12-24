¡ÚNY¥¿¥¤¥à¥º°ìÌÌ¡Û´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈËÌ¶å½£»Ô¤Î¼÷»Ê²°¡É¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¤Î9³ä¤Ï³°¹ñ¿Í¡¡ËÌ¶å½£¡Ö¾È¼÷»Ê¡×
¡¡¼÷»Ê²°¤ÎÇò°á¤ËÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÌÜÎÏ¤ÇµÒ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¬¸«ÆÀ¡Ê¤ß¤¨¡Ë¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°®¤Ã¤¿¼÷»Ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÒ¤Î¼ê¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÀ¤³¦Åª¼÷»Ê²°¤ØÂçÌö¿Ê¤·¤¿Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾È¼÷»Ê¡Ê¤Æ¤ë¤º¤·¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤ÏNY¥¿¥¤¥à¥º¤Î°ìÌÌ¤ò¾þ¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤òÈ¾Ç¯µÙ¤ó¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É·×7²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËÌ¾Á°¤ò¹ì¤«¤»¡¢º£¤äµÒ¤Î9³ä¤Ï³°¹ñ¿Í¡£´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¡¢°ì¿ÍÌó4Ëü±ß¡Á¤Î¼÷»Ê¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾È¼÷»Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1964Ç¯¡£¸½ºß¡¢Å¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ëÅÏîµµ®µÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¸å¤ò·Ñ¤°¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¼÷»Ê²°¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»É¤·¿È¤äÅ·¤×¤é¡¢·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ËÃç´Ö¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°®¤ê¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Ç1000±ßÄøÅÙ¡£°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ç5000±ß¤¯¤é¤¤¤Î±ã²ñ¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾È¼÷»Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤¬Â¾Å¹¤Ç¤Î½¤¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤éÅ¹¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼÷»Ê¤Î½Ð¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÒ¤Î¼ê¤ËÄ¾ÀÜ¤Î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö»þ¤Ï»Å»öµ¢¤ê¤ä¾¦ÃÌ¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ëµû¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¼÷»Ê¤Ï¤É¤ó¤É¤ó´¥¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¹©É×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â°ì¿·¤·¤Þ¤¹¡£µÈÌîÛØ¡Ê¤è¤·¤Î¤Ò¤Î¤¡Ë¤Î300Ç¯Êª¤Î°ìËçÈÄ¤Ë²þÁõ¤·¡¢ÀÊ¤âÅö»þ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î8ÀÊ¤À¤±¡£2»þ´Ö¤Ç¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¼÷»Ê¤ò½Ð¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÊªÎÁÍý¤âÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£±·¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï±·¤Î³÷¾Æ¤¤ò¤¿¤ÀÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ï¼÷»Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥·¥ã¥ê¤ò±·¤Ç¤Ï¤µ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò³¤ÂÝ¤Ç¤Ï¤µ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤Î±·¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÅÏîµ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¾È¼÷»Ê¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¡£¾¯¤·¤º¤Ä¾È¼÷»Ê¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ë½»¤à¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Öº£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¶¯¤¯¿ä¤¹¤Î¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥Í¥¿¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¼÷»Ê¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡¢ÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÓÁ°¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¾È¼÷»Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü1000¿ÍÊ¬¤Îµû¤ò»«¤¤¤¿¤ê¡¢¾È¼÷»Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤â¡¢°ìÆü¤Ë¼÷»Ê2000´Ó¡¢´¬Êª¤ò500ËÜºî¤ë¤Ê¤É¤Î²¼ÀÑ¤ß¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜÍø¤¤â¤¿¤·¤«¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁ¥¾åÊü·ì¿À·ÐÄù¤á¤Î¥µ¥ï¥é¤ä¸ÞÅçÎóÅç»º¥¯¥¨¤Ê¤É¡¢Èà¤¬ÅØÎÏ¤ÎËö¤Ë»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬¡¢¾È¼÷»Ê¤Ë¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤â500¸Ä¶á¤¯¤ò»î¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤â¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾È¼÷»Ê¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ÇPR¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾È¼÷»Ê¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏîµ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼÷»Ê¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ãç´Ö¤Î°ì¿Í¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÒ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¼÷»Ê¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼÷»Ê¤òÃÖ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±¤Ë¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£