¥Á¥ã¥é¤¤¥Î¥ê¤¬¡ÖºÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡ ·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÀèÆü¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¤´É×ÉØ¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸Ãæ³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§ºÊ¤Ï1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥ó¥ÊÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Â¾¹»¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Îý½¬¤ò¸«¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¡£½ÀÆ»Éô¤À¤Ã¤¿ËÍ¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Åö»þ¤Ï·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¡Ö¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤ÎÅö»þ¤Î¥Á¥ã¥é¤¤¥Î¥ê¤¬¡¢ºÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¹»¤Ï°ã¤¦³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶öÁ³²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤ÇºÊ¤¬Èà»á¤È¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ï¸¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¸¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà»á¤â°ì½ï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡£Èà»á¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÍ¤¬¼óÎØ¤ò¾¯¤·°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈà»á¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Â¾¹»¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¦¤¨¤ËÈà»á¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ËÍ¤Ï·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÈäÏª±ã¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Çº´²ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËºÊ¤â¶öÁ³Íè¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤é¿·ÉØÂ¦¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤Ç²¿Ëç¤«°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¸½Áü¤·¤¿¤é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤«¤é½»½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÊ¸ÄÌ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ê¸ÄÌ¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§Åö»þ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò»È¤¦¤Ë¤âÅÅÏÃÂå¤¬¹â¤¯¤Æ¡£·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê»æ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤é¡¢ºÊ¤¬¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡£Ê¸ÄÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸ÄÌ¤Ï30ÄÌ¤¯¤é¤¤¤ËµÚ¤Ó¡¢º£¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èô¹Ôµ¡Âå¤¬¤Ê¤¯¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±À³À¸³è
¨¡¨¡ Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¥Á¥ã¥é¤¤¤È·ù¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë±ü¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§ËÜµ¤¤Ç·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅìµþ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëº´²ì¤«¤éÊ¡²¬¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±ËÍ¤¬ËÜµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÈäÏª±ã¤Ç¤ÏÍ¾¶½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤À¤±¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï±óµ÷Î¥Îø°¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ÆËÍ¤è¤ê¤Ï¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ëº´²ì¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âºÇ½é¤ËºÊ¤¬Åìµþ¤ËÍè¤ë¤È¤¤ÏÄ¥¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¥Çー¥È¤·¤è¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ªÂæ¾ì¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤ªÂæ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¹¹ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÚ´É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤â¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤¤«¤é¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÊ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ê¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§1Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±óµ÷Î¥¤À¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ëÆü¡¢µ¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ºÊ¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÉÑÈË¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£ËÍ¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Öµ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡Âå¤ÏÊ§¤¦¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç²ñ¤¤¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶µ¢¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÏ¤¹¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºÊ¤â¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡Öµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ê¤è¡×¤È°ú¤Î±¤á¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÆ±À³¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¡Ö¤¢¤ë»ö·ï¡×
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯°ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ïº´²ì¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¶õ¹Á¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤«¤éºÊ¤Î¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇºÊ¤Ï¼Â²È¤«¤é¡Ö¼Ö¤Î¸°¤òÁ÷¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¥¯ー¥ëÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯ー¥ëÊØ¤Î¡Ö¥¯ー¥ë¡×¤¬¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ®¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤é¸°¤¬Åà¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÊì¿Æ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¤ÇÆ±À³À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¤·¤«¤·´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ê¤É¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ·ëº§¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤«¤ó¤Ð¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥ì¥³ー¥É²ñ¼ÒÃ´Åö¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡Øº´²ì¸©¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤ä¤Ã¤È²ÈÂ²¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ò°æÌÀ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¤Ï¤Ê¤ï