「結婚してより綺麗になりましたね！」“フィギュア女王”キム・ヨナの年齢不詳の美貌が話題に【PHOTO】

“フィギュア女王”として知られる元フィギュアスケート選手のキム・ヨナが、クリスマスムード漂う近況写真で注目を集めている。

キム・ヨナは12月22日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスにはマキシム ホワイトゴールド」とつづり、ハッシュタグとともに、広告モデルを務めるコーヒーブランドを紹介した。

公開された写真では、温かな雰囲気のなかでコーヒーを手に、やわらかな笑顔を見せるキム・ヨナの姿が収められている。リラックス感のあるカジュアルな装いでカメラを見つめる表情は自然体で、背後に飾られたクリスマスツリーの光が、年末らしいムードをいっそう引き立てていた。

この投稿には、「結婚してより綺麗になりましたね！」「メリークリスマス」「幸せなクリスマスを」「まだまだ大学生みたい！」などのコメントが寄せられ、反響を呼んでいる。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

なお、キム・ヨナは2022年10月、クロスオーバーグループのフォレステラ（Forestella）のメンバー、コ・ウリムと約3年の交際を経て結婚した。2人は1990年生まれと1995年生まれで、年齢差は5歳とされている。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。