²¹É÷¤ò1Ê¬´Ö¥Ä¥Ü¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¡ª Îä¤¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡È¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡É
¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Î²¹É÷¤ò¥Ä¥Ü¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎä¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥«¥é¥À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¡È¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡É¡£¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔÄ´¤ò¤Þ¤Í¤¯Îä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÈÎä¤ä¤¹´Ä¶¡É¤Ë¤¢¤ë
¡Ö¾¼ÏÂ32Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ²¹¤Ïæþ²¼·×Â¬¤Ç36.9¡ëC¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸½Âå¿Í¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÄã¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï35¡ëCÂæ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄãÂÎ²¹¤Ï¥«¥é¥À¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¿¼¹ï¡£¤¹¤°¤ËÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê°å»Õ¡¦ÀîÅèÏ¯¤µ¤ó¡Ë
Îä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÎäË¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤À¤êÈ©¤òÏª½Ð¤¹¤ëÉþ¤òÃå¤¿¤ê¤È¡¢ÀÎ¤è¤ê¤â¡ÈÎä¤ä¤¹´Ä¶¡É¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£
¡Ö¤¬¤ó¡¢¤¦¤Ä¡¢ÉÔÇ¥¤ÏÎä¤¨¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë3Âç¼À´µ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥À¤¬Îä¤¨¤ë¤È´ðÁÃÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤êÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¡£¤µ¤é¤Ë·ì±Õ¤Î²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÁÇ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤òÁ´¿È¤Ë±¿¤ó¤À¤ê¡¢Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹µ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Îä¤ä¤¹´Ä¶¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¤¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Ä¥Ü»É·ã¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý°å³Ø¤Ç¤¢¤ë´ÁÊý°å³Ø¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¤â¤°¤µ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤ªµä¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸²¹Ç®»É·ã¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡¢5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
POINT ¡ ¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«ÈÕ¡¢È±¤ò´¥¤«¤¹¤Ä¤¤¤Ç¤ÇOK
¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð1Æü2²ó¡¢Ä«ÈÕ¤ä¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ä¥Ü»É·ã¤ò¤¹¤ë¤È½¬´·¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
POINT ¢ ¡È¥Ä¥Ü¤Ë¶á¤Å¤±¤ÆÎ¥¤¹¡É¤ò5²ó·«¤êÊÖ¤¹
Å¬²¹¤Ï50¡Á60¡ëC¡£¥Ä¥Ü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë²¹É÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÈ©¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¡¢Ç®¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÈ©¤«¤éÎ¥¤¹¡£¤³¤ì¤ò5²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡£
POINT £ ¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ÏÉ¬¤º¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È
Â¾¿Í¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢È©¤Î´¶¤¸Êý¤äÇ®¤µ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£É¬¤º¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¤¡¢Ç®¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÈ©¤«¤éÎ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤»¤º¹Ô¤¦¤³¤È¡£
POINT ¤ ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÎä¤ä¤¹´Ä¶¤òºî¤é¤Ê¤¤
¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÈ©¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤ò¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¸å¤ËÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÀÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇöÃå¤Ç¤¤¤ë¤È¸ú²Ì¤¬ÂæÌµ¤·¡£Îä¤ä¤¹´Ä¶¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
Îä¤¨²ò¾Ã¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê6¤Ä¤Î¥Ä¥Ü
¥«¥é¥À¤ò½Ä¤ËÎ®¤ì¤ë·ÐÌ®¤È²£¤ËÁö¤ëÍíÌ®¤Î¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë361¤«½ê¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¤ÏÎä¤¨²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Î6¤Ä¤ÎËüÇ½¥Ä¥Ü¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ É´²ñ¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤¨¡Ë
·Ú¤¤ÉÔÄ´¤«¤éÎä¤¨¤Þ¤Ç¤ò²þÁ±¤¹¤ëËüÇ½¥Ä¥Ü¡¿Â¿¤¯¤Î·ÐÍí¤¬¸ò¤¸¤ê¹ç¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¤¢¤ê¡¢º¸±¦¤Î¼ª¤Ë¿Æ»Ø¤òÅö¤Æ¤ÆÎ¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Ãæ»Ø¤ÎÀè¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½ê¡£¶¯¤¯²¡¤¹¤ÈÆß¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¤Ê¥Ä¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤Ë·Ú¤¤ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¿ô²ó²¡¤¹¤È²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ËèÆü¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥Ü¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ¤é¤°¡£
¢ Ãæ¶Ë¡Ê¤Á¤å¤¦¤¤ç¤¯¡Ë
²¼È¾¿È¤ÎÎä¤¨¤ò²ò¾Ã¤·¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢ÂÐºö¤â¡¿¤ª¤Ø¤½¤Î²¼¤Ë¿Æ»Ø¤«¤é¾®»Ø¤Þ¤Ç¡¢»Ø5ËÜ¤Ö¤ó¤òÂ·¤¨¤Æ²£¤ËÅö¤Æ¤¿»þ¡¢¾®»Ø¤Î³°Â¦¤Î¤ª¤Ø¤½¤Î¿¿²¼¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÃÑ¹ü¤Î¾åÃ¼¤«¤é»Ø1ËÜ¤Ö¤ó¾å¤Î¾ì½ê¡£¿Õµ¡Ç½¤òÀ°¤¨¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤ÎÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤ä¡¢ÉÑÇ¢¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¤è¤¯²¹¤á¤ë¤È²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤äÊØÈë¤¬µ¯¤³¤¹¤ªÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¡ÈËÄËþ´¶¡É¤Ï¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îä¤¨¤Ë¤è¤ê°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÎä¤¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡ÉÂÐºö¤Ë¤â¡£
£ ¹çÃ«¡Ê¤´¤¦¤³¤¯¡Ë
Îä¤¨¤«¤é¤¯¤ë¸ª¤³¤ê¤äÂå¼ÕÄã²¼¡¢ÈîËþ¤Þ¤Ç¡¿¼ê¤Î¹Ã¤Î¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¹ü¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Ìó1cm»ØÀèÂ¦¤Î¤¯¤Ü¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢²¡¤¹¤ÈÆß¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£Îä¤¨¤«¤é¤¯¤ë¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´À¤«¤¤Ç¸ý¤¬´¥Áç¤·¤¬¤Á¡¢ÀÖ¤é´é¡¢ÊØÈë¤Ê¤É¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ä¥Ü¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡¢Âå¼Õ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾É¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëËüÇ½¤Ê¥Ä¥Ü¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ÎÁ°¤Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¿Æ»Ø¤ÎÊ¢¤Ç¡¢²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥®¥å¡¼¥Ã¤È°µ¤ò¤«¤±¤Æ»É·ã¤·¤Æ¤«¤é²¹¤á¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤ Â»°Î¤¡Ê¤¢¤·¤µ¤ó¤ê¡Ë
ÂÎ²¹¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¡¦Äñ¹³ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë°ìÌò¡ª¡¿¤¹¤Í¤Î¹ü¤Î³°Â¦¤òÂ¼ó¤«¤é¾å¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ò¤¶¤Î»®¤Î¹ü¤Î²¼¤Ë¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿ËÄ¤é¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¹¤°²¼¤Î¤¯¤Ü¤ó¤À¾ì½ê¡£¥«¥é¥ÀÁ´ÂÎ¤ò½ÄÄ¹¤ËÁö¤ë·ÐÌ®¤Î¡¢°ß·Ð¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢°ßÄ²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ëÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ò¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ÇÄê´üÅª¤Ë²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¢ÂÎÎÏÁý¿Ê¡¢ÂÎ²¹¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¡¦Äñ¹³ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¶õÊ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤ë»þ¤Ï¡¢°ß¤¬Îä¤¨¤Æµ¡Ç½Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£¤³¤³¤ò²¹¤á¤¿¤ê¡¢»Ø¤Ç²¡¤¹¤È¤¤¤¤¡£
¥ »°±¢¸ò¡Ê¤µ¤ó¤¤¤ó¤³¤¦¡Ë
ç£·Ð¡¢¿Õ·Ð¡¢´Î·Ð¤Î3¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë»É·ã¡¿ÆâÂ¦¤Î¤¯¤ë¤Ö¤·¤«¤é»Ø¤ÎÉý3ËÜ¤Ö¤ó¾å¡¢¤¹¤Í¤Î¹ü¤Î¸å¤íÂ¦¤Î¡¢¤ä¤ä¤¯¤Ü¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£»Ø¤Ç¥®¥å¡¼¥Ã¤È²¡¤¹¤ÈÆß¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Ïç£·Ð¡¢¿Õ·Ð¡¢´Î·Ð¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î·ÐÍí¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ±»þ¤Ë»É·ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊØÍø¤ÇËüÇ½¤Ê¥Ä¥Ü¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤Ç²¡¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤ËÁ´¿È¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢À¸Íý¤ä¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¥¿±½é´ü¤Î¶¯¤¤»É·ã¤ÏNG¡£
¦ Í¯Àô¡Ê¤æ¤¦¤»¤ó¡Ë
»É·ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¡È¿Õµõ¡É¤ò²þÁ±¡¿ÂÎ¢¤Î¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬Â¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤È¡¢Ãæ»Ø¤«¤é¾®»ØÂ¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í¡£¿Í¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ë»÷¤¿¥·¥ï¤Î¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£¿Õ·Ð¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ËÅö¤¿¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï·²½¤¬¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤äµõÃ¦´¶¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¡¢´ÁÊý°å³Ø¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È¿Õµõ¡É¤ò²þÁ±¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»É·ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸µµ¤¤¬Àô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¹µä¸þ¤ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡È¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡É¤Ë»È¤¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¼ê»ý¤Á¤Î¤â¤Î¤ÇOK¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Çµ¡Ç½¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤òÃæÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ÊÝ¼¾µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤éÈ©¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤â¡ý¡£²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤äµ÷Î¥¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¡¢¤ä¤±¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÀîÅè Ï¯
°å»Õ¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤ÎÅý¹ç°åÎÅ¿ÇÎÅ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Îä¤¨¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÎä¤¨¤È¤êÂçÁ´120¡Ù¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ø¥¥ì¥¤¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ªµä¡Ù¡Ê¸½Âå½ñÎÓ¡Ë¤Û¤«¡¢Îä¤¨¤ä·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤Î¤¤¤×¤é¤³¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¼ã»³¤¢¤ä
anan 2476¹æ¡Ê2025Ç¯12·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê