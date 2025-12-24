²¿Ãû¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ä2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¡£¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¡ÖÄ«±Ê¿¶°ìÏº¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡×¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ë¿¼¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î»ö¼Â
°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¡¢¡ÖÎÌ»ÒÏÀ¤ÎÌ¾ÃøÎòÂå¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡ËÁª½Ð¤Î·æºî¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª
1925Ç¯¡¢¥Ï¥¤¥¼¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î¹ÔÎóÎÏ³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤ÊªÍý³Ø¤òµ¿¤¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¡¢1935Ç¯¤ÎEPRÏÀÊ¸¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨100ÃûkmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â½Ö»þ¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê±ó³ÖºîÍÑ¡É¤¬¡¢¥Ü¡¼¥¢¡¢¥·¥å¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¡¢¥Ñ¥¦¥ê¡¢¥Ü¡¼¥à¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¯¡¢·ã¤·¤¤ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ»ÒÏÀ¤Î±¿Ì¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡¢¶É½êÀ¤ÈÈó¶É½êÀ¡¢ÎÌ»Ò¤Î¼Âºß¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡¡ÖÎÌ»ÒÏÀºÇÂç¤ÎÆñÌä¡×¤Ï¤É¤¦²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤«¡Ù¤Ï¡¢ÊªÍý³Ø¤Î¾ï¼±¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿ÎÌ»ÒÎÏ³Ø100Ç¯¤ÎÈ¯Å¸»Ë¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¯¡¢É¬ÆÉ¤Î¡ÖÆÉ¤à²Ê³ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¤¹¡ª
´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Î´ÆÌõ¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤Ãø¼Ô¡¦»³ÅÄ¹îºÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ²òÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÂè2²ó¡Ë
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡¡ÖÎÌ»ÒÏÀºÇÂç¤ÎÆñÌä¡×¤Ï¤É¤¦²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤«¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÇÎ³»Ò¡×¤È¡ÖÎÌ»Ò¡×¤Î°ã¤¤
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤é¤¬¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬ÉÔ´°Á´¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¡È»×¹Í¼Â¸³¡É¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÃÃÊ¤ÎÃÇ¤ê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁÇÎ³»Ò¡×¤ä¡ÖÎÌ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÁÇÎ³»Ò¤È¤Ï¡¢Êª¼Á¤ò¹½À®¤·¤¿¤êÎÏ¤òÇÞ²ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤ÅÀ¾õÎ³»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£ÍÛ»Ò¤äÃæÀ»Ò¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¯¥©¡¼¥¯¡¢ÅÅ»Ò¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤éÁÇÎ³»Ò¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÎÌ¤ä¥¹¥Ô¥ó¡¢ÅÅ²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÇÍ¤ÎÊªÍýÎÌ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÌ»Ò¤È¤Ï¡¢Êª¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊªÍý¸½¾Ý¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÍýÎÌ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇÈÆ°À¡×¤È¡ÖÎ³»ÒÀ¡×¤È¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊªÍýÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶»Ò¤äÅÅ»Ò¡¢¸÷»Ò¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ï¤³¤ì¤éÎÌ»Ò¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÊªÍý³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÌ»ÒÎÏ³ØÃÂÀ¸°ÊÁ°¤ÎÊªÍý³Ø¤ò¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¡Ö¸ÅÅµÊªÍý³Ø¡×¤È¤è¤Ö¡£
¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¡¢¥Ç¥£¥é¥Ã¥¯ÊýÄø¼°¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤Î³µÇ°¤¬¼«Á³¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¤Ê¤É¤ÎÁÇÎ³»Ò¤¬¤â¤Ä¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ê³Ñ±¿Æ°ÎÌ¡Ê¥¹¥Ô¥ó³Ñ±¿Æ°ÎÌ¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ô¥ó¤Î¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤ÊÓÈ¡Ê¤¿¤È¡Ë¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Å¾¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Å¾¤¬ÄÌ¾ï¡¢¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î²óÅ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤½¤ÎÊªÂÎ¼«¿È¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¸½¾Ý¤ò»Ø¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇÎ³»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ³»Ò¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿ÆâÅª¤ÊÀ¼Á¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÎ³»Ò¼«¿È¤¬¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÁÇÎ³»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¼ÁÎÌ¤ä¥¹¥Ô¥ó¡¢ÅÅ²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÇÍ¤ÎÊªÍýÎÌ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¡¢ÁÇÎ³»Ò¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤¿ÊªÍýÎÌ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡ÉÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅÅ»Ò1¸Ä¤Î¤â¤ÄÅÅ²Ù¤ÏÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Í¤Ë°ìÄê¤ÇÆ±°ì¤ÎÃÍ¤ò¼¨¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÍ¤¬ÅÅ²Ù¤ÎºÇ¾®ÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÅ»Ò1¸Ä¤ÎÅÅ²Ù¤ÎÀäÂÐÃÍ¡Ê¤½¤ì¤ÏÍÛ»Ò¤ÎÅÅ²Ù¤ËÅù¤·¤¤¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÅÅ²Ù¡ÊÅÅµ¤ÁÇÎÌ¡Ë¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÅ²Ù¤Î´ðËÜÃ±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅÅ²Ù¤â¡¢ÁÇÅÅ²Ù¤ÎÀ°¿ôÇÜ¤ÎÃÍ¤·¤«¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÎ³»Ò¡¿ÎÌ»Ò¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥óÊý¸þ¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤
ÅÅ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÎÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÅÅ²Ù¡×¤È¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ²Ù¤È¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¤Ë¡Ö±Êµ×¼§ÀÐ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¼§ÀÐ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¡¢³°Éô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼§¾ì¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤òµ¯¤³¤¹¡£
ÅÅ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÊª¼Á¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÎ³»Ò¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ßÎ³»Ò¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥ßÎ³»Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1/2¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¥ó1/2¤È¤Ï¡¢2²óÅ¾¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ê³Ñ±¿Æ°ÎÌ¤ò»Ø¤·¡¢1²óÅ¾¤Ç¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¡×¤Þ¤ÇÌá¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¥ó1/2¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
ÅÅ»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡¢¡ÖÊý¸þ¡×¤ò¤â¤Ä¥Ù¥¯¥È¥ëÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó³Ñ±¿Æ°ÎÌ¤Î¼§µ¤¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢1922Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¡á¥²¥ë¥é¥Ã¥Ï¤Î¼Â¸³¡×¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡Ê¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¡á¥²¥ë¥é¥Ã¥Ï¤Î¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡Ù¤ÎÂè4¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÎÊý¸þ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼2¤Ä¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¡½¡½¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅ»Ò¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ó¤òÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤¨¤¿ÁÇÎ³»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤ËÀ¸¤¸¤ë¡ÖÁê´Ø¡×´Ø·¸
ÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¤â¤Ä2¤Ä¤ÎÊý¸þ¤ò¡Ö¾å¸þ¤¡×¤È¡Ö²¼¸þ¤¡×¤È¤·¡¢Á°¼Ô¤ò¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¡¢¸å¼Ô¤ò¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡×¤È¤è¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¸þ¤¡¿²¼¸þ¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤³¤Ç¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤¸¤ë¡ÖÁê´Ø¡×´Ø·¸¤À¡£2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤é2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÁê´Ø´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤¬¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁê´ØÀ¤Ï´°Á´¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áê´Ø´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤¬ÅÅ»Ò¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢°ìÊý¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¾å¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Â¾Êý¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÏÉ¬¤º²¼¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤Ä¤Í¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤¬¤Ò¤ÈÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î³Ñ±¿Æ°ÎÌ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁê´ØÀ¤ò¤â¤Ä¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¤ò¥×¥é¥¹¡¢¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¹ç·×¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤ÎÁê´ØÀ¤ò¡Ö¹çÀ®¥¹¥Ô¥ó¥¼¥í¡×¤È¤è¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¤¤Þ¡¢¤¢¤ë1¤Ä¤ÎÅÅ»ÒÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤«¤é¡¢Áê´Ø´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤¬¸ß¤¤¤ËÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Â®ÅÙ¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£Æ±°ì¤ÎÁõÃÖ¤«¤éÆ±»þ¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç¸ß¤¤¤ËÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¡¢¹çÀ®¥¹¥Ô¥ó¥¼¥í¤ÎÁê´ØÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î
Áê´Ø´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤òÈ¯¼Í¤·¤¿ÁõÃÖ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸µ÷Î¥¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤³¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤Ï¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯µ°Æ»¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î´ÑÂ¬¼Ô¡Ê´ÑÂ¬¼ÔA¤È´ÑÂ¬¼ÔB¡Ë¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯¤·Âç¤²¤µ¤Êµ÷Î¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤Î´Ö³Ö¤Ï100Ãûkm¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤Ï2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤òÈ¯¼Í¤·¤¿ÁõÃÖ¤«¤éÆ±¤¸µ÷Î¥¤À¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤Ï2¤Ä¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´ÖÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ´ÖÅÀ¤Ë¤¢¤ëÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Â®ÅÙ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É50Ãûkm¤º¤Ä¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë2¤Ä¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£´ÑÂ¬¼ÔA¤È´ÑÂ¬¼ÔB¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¤Ê¤Ë¤·¤í100Ãûkm¡ª¡Ë¡¢¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¬ÄêÁõÃÖ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î¹ç·×¥¹¥Ô¥ó¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤ËÌÀÎÆ¤Ê¡ÖÁê´Ø¡×´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅÅ»Ò¤¬¾å¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅÅ»Ò¤¬²¼¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ó¤ÎÊý¸þ¤¬¸ß¤¤¤ËÈ¿ÂÐ¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ê¹çÀ®¥¹¥Ô¥ó¥¼¥í¡Ë¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¡ÖÁê´Ø¡×´Ø·¸¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¥¹¥Ô¥ó¤Î¸þ¤¤Ï»öÁ°¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥¹¥Ô¥ó1/2¤ò¤â¤Ä2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¡¢Ãæ´ÖÅÀ¤Ë¤¢¤ëÅÅ»ÒÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÈ¿ÂÐ¸þ¤¤ËÆ±¤¸Â®ÅÙ¤ÇÆ±»þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¡Ê50Ãûkm¡Ë¤òÈô¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ°Æ»¾å¤Ë¤¢¤ëÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÅ»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÎÊý¸þ¤Ï½ª»Ï¡¢¹çÀ®¥¹¥Ô¥ó¥¼¥í¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁê´Ø¡×´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·´ÑÂ¬¼ÔA¤¬¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Ê¤é¡¢´ÑÂ¬¼ÔB¤Ï¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ë´ÑÂ¬¼ÔA¤¬¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Ê¤é¡¢´ÑÂ¬¼ÔB¤Ï¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¸þ¤¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î¸þ¤¤¬¤É¤Á¤é¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤â¡¢Â¬ÄêÁõÃÖ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾å¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ë¤«²¼¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡Ë¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä«±Ê¿¶°ìÏº¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
¤³¤³¤¬ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÅÅ»Ò¤Ë¤â¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡¿¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Á¤é¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÑÂ¬Á°¤Î¸Ä¡¹¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ÎÊý¸þ¤Ï¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¸Ä¡¹¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1965Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«±Ê¿¶°ìÏº¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤ÎÊý¸þ¤Ï¾å¸þ¤¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð²¼¸þ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¾å¸þ¤¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð²¼¸þ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¥¹¥Ô¥ó¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÅÅ»Ò¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡
¡Ö´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÅÅ»Ò¤Î¾õÂÖ¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥å¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼ÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤È¸½¤ì¤ëÇÈÆ°´Ø¿ô¤Ï¡¢¿ô¼°¤ÇÉ½¤µ¤ì¤¿¡ÖÇÈ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¡ÖÇÈ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡ª
±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó
¡ÖÎÌ»ÒÏÀºÇÂç¤ÎÆñÌä¡×¤Ï¤É¤¦²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤«
¡ÖÎÌ»ÒÏÀ¤ÎÌ¾ÃøÎòÂå¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡ËÁª½Ð¤Î·æºî¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª
ÊªÍý³Ø¤Î¾ï¼±¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿ÎÌ»ÒÎÏ³Ø100Ç¯¤ÎÈ¯Å¸»Ë¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¡ÖÆÉ¤à²Ê³ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¡ª
¡ÚÂ³¤¤ò¤è¤à¡Û¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÎÌ»ÒÏÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¡×¤¬¡¢¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÀµ¤·¤µ¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈéÆù¤Ê»ö¼Â¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²£ÉÍ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿ÀÆàÀî