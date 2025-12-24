ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡È²áµîºÇÂç¡É2026Ç¯ÅÙÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±Âç¿ÃÀÞ¾×¡¡26Æü¤ËÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤Î¸«ÄÌ¤·
2026Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È³Æ¾ÊÄ£¤ÎÂç¿Ã¤Ê¤É¤¬µÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¿ÃÀÞ¾×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿ÃÀÞ¾×¤Ï23Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÆü¤Î23Æü¤ËÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¶â»Ò¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ëµ¯¤¤¿ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¾å²¼¿åÆ»¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢320²¯±ß·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖÂô·Ð»ºÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ËÈ¼¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë¸þ¤±¸òÉÕ¹ñºÄ¤òºÇÂç3Ãû±ßÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ò²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë122Ãû±ßÂæ¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢26Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£