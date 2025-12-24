“眼福トロトロボディ”トロたん「グラビアン魂」登場 ふわっと柔らかなオーラ＆とろ〜り美バスト披露
グラビア歴10年の“セクシーお姉さん”トロたんが、23日発売の開運フォトブック付き『週刊SPA！』12月30日・1月6日合併特大号に登場。同号では「グラビアン魂アワード2025 みうらじゅん大賞受賞記念撮り下ろしグラビア！」を披露する。
【写真】ふわっと柔らかなオーラ“眼福ボディ”を披露するトロたん
ふわっと柔らかなオーラと、とろ〜り美乳の持ち主トロたんが、2025年のグラビアンアワードみうらじゅん大賞に。師走に贈る、トロたんの“眼福トロトロボディ”でデビュー10周年を迎える節目の年にふさわしい、記念性の高い企画となった。
トロたんは、東京都生まれ。ハピネス（H）カップのグラドルとしてフリーで活動。特技は地理で世界遺産検定2級を保持。2025年でデビュー10周年を迎え、それを記念してリリースした最新イメージDVD 「蕩蕩-とろとろ-」が発売中。
同号には「表紙の人／美女地図／開運フォトブック」に福井梨莉華、「推し撮」にときちゃんも登場する。
【写真】ふわっと柔らかなオーラ“眼福ボディ”を披露するトロたん
ふわっと柔らかなオーラと、とろ〜り美乳の持ち主トロたんが、2025年のグラビアンアワードみうらじゅん大賞に。師走に贈る、トロたんの“眼福トロトロボディ”でデビュー10周年を迎える節目の年にふさわしい、記念性の高い企画となった。
トロたんは、東京都生まれ。ハピネス（H）カップのグラドルとしてフリーで活動。特技は地理で世界遺産検定2級を保持。2025年でデビュー10周年を迎え、それを記念してリリースした最新イメージDVD 「蕩蕩-とろとろ-」が発売中。
同号には「表紙の人／美女地図／開運フォトブック」に福井梨莉華、「推し撮」にときちゃんも登場する。