¡ÚÂîµå¡ÛÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡¡½÷»Ò¤ÏÂç²ñ3Ï¢ÇÆÃæ¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ËÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡¡ÍèÇ¯1·î³«ºÅ
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(2026Ç¯1·î20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬22Æü¤ËÈ¯É½¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤ËÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤é¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï2020Ç¯Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï3Ï¢ÇÆÃæ¡£º£Ç¯¤ÏWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬Âè1¥·¡¼¥É¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ë2Ç¯Â³¤±¤Æ¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»ÒºÇ¹â°Ì¤Î17ºÐ¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø¡¢¾¡¤Á¿Ê¤á¤ÐÁáÅÄÁª¼ê¤È·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£2Ç¯Â³¤±¤Æ·è¾¡Àï¤¬Æ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÂç²ñ¡£º£²ó¤âÁáÅÄÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÁª¼ê¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ°Ç¯ÅÙ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤È°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤¬2¿Í¤Î²ç¾ë¤òÊø¤··è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯1·î20Æü³«Ëë¤Ç¤¹¡£