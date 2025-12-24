·ÚÎÌ¤ÇÃÈ¤«¤¤¡£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¹â¤á¤Î¶ß¤È¥Ê¥¤¥í¥óÊä¶¯¤Ç°Â¿´¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë°ìËç¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÊÝ²¹À¤ò»ý¤Ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥ê¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹ÎÓ¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÅÐ»³¤«¤éÈ©´¨¤¤µ¨Àá¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ´ÖÊÝ²¹Ãå¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¸ªÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥Ê¥¤¥í¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËàÌ×¤ò·Ú¸º¡£¤ä¤ä¹â¤á¤Î¶ß¤¬¼ó¸µ¤ÎÊÝ²¹À¤ò¹â¤á¡¢Î¾ÏÆ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ÆÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âµ¸ý¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÃå¡£
