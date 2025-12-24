²£»³Íµ¡¡ÍÌ¾½÷Í¥¤¬Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö°ì»þ´ü¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ°ì»þ´ü¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡Ê2¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²£»³¡£¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿ÍSP»ëÄ°¼Ô¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ë¸µµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°ìµ¤¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤¢¤ë¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤«Ì´¤Ë¡Ä²¿¤Ç¤³¤Î¿Í¤¬!?¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²£»³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤¬Ì´¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡Ö°ì»þ´ü¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ì´½Ð¤Æ¤¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë!¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È²£»³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£