2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、青山学院大学は18年連続31回目の出場となります。

長年、箱根路から遠ざかっていた2004年に原晋監督が就任。2009年の第85回大会で33年ぶりの出場を果たすと、2015年の第91回大会で初優勝。連覇を目指した前回大会は、大会新記録を樹立する総合優勝を飾るなど、直近11年で8度の優勝を誇る強豪校です。

2年生・折田 メンタルの変化「勝てなかったこと＝ダメではない」

「史上最強軍団だった前回大会は、大会新記録で歴史を作った。（今大会）6人抜けた穴をどう本番で埋めることができるかは未知数です」

チームを率いる原監督が鳴らす警鐘。それでも、キャプテン黒田朝日選手を筆頭に、2年連続8区区間賞の塩出翔太選手、前回10区区間賞の小河原陽琉選手など、今年も選手層は健在です。

今年、チームは2年生の勢いが盛ん。5月の関東インカレ2部10000mでは、安島莉玖選手（28分19秒81）と、黒田然選手（28分24秒38）が日本人ワンツーで存在感を発揮。箱根駅伝の16人にし烈を極めるメンバー争いがチーム全体を押し上げます。

さらに6月の日体大競技会では、折田壮太選手が自己ベストに迫る13分33秒32を記録。同期の飯田翔大選手も13分36秒46の好走を見せました。飯田選手は「強い4年生が抜けた後で、箱根駅伝3区を狙って1年間強化してきた」と自信を語ります。

前回の箱根はケガで走ることができなかった折田選手。その復活をチームメートも待ち望んでいました。「1年目では勝たなきゃいけないという思考から勝つためにすること、勝てなかったこと＝ダメではなく、そこから得られるものもあると力みはとれたと思う」とメンタルの変化を明かします。

1年前は往路3区の付き添い。10区を走った同期の小河原陽琉選手の給水でした。「やっぱり箱根駅伝に出場できず、年間通して苦しく悔しい思いをしてきました。ただそれが今年に生かされている。箱根駅伝、この一本にかけて、この1年やってきたと言っても過言ではない。区間賞をとればチームにとって一番いい影響だと思う」と箱根にかける思いを語りました。

10月の出雲駅伝では、2区で区間10位と苦しみましたが、11月の宮古サーモン・ハーフマラソンで見事優勝。短い期間でしたが、同月のMARCH対抗戦では10000mで27分43秒92と調子を上げています。

今季のスローガンは「王者の挑戦〜俺が青学を勝たせる〜」。主力が集まる上級生に頼らず、その強い覚悟こそが3連覇への原動力となります。