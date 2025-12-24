¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´ÆüÂ³¿¡¡ÊÆ£Ç£Ä£Ð¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤¿ô»ú¡¡Áá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö16:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:22¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48442.41¡Ê+79.73¡¡+0.16%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6909.79¡Ê+31.30¡¡+0.46%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23561.84¡Ê+133.01¡¡+0.57%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50710¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+220¡¡+0.44%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´ÆüÂ³¿¡£Á°Æü¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤â·øÄ´¤ÊÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤âÆðÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Á°´üÈæÇ¯Î¨´¹»»¤Ç£´¡¥£³¡ó¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¶¯¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â£³¡¥£µ¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤ÊÆ·ÐºÑ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤â¸À¤¨¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼²¡¤¹Æ°¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£´·î¤Þ¤Ç¤Î£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬È¯É½Á°¤Î£¹£°¡óÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ£·£°¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤ÇÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¼çÂÎ¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Ãæ¿´¡£
¡¡¤³¤³¿ôÆü¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇãÌá¤·¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê·òÁ´¡£¸½¹Ô¿å½à¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦¶ÈÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤âÅö»þ¤è¤êÍÚ¤«¤ËÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢£Á£É³ô¤ò½ä¤ë´üÂÔ¤ò£É£Ô¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅê»ñ¥Öー¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¶âÍ»³ô¤¬»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤¬·Êµ¤½Û´Ä³ô¤Ø¤È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡££Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤â¡¢²áµî£³Ç¯µÚ¤Ó£µÇ¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¥¸¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ãZIM¡ä¤¬¾å¾º¡£°ú¤Â³¤Çã¼ý¸õÊä¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥»ー¥Ö¥ë¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡ãSOC¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£ÊÆ±¿Í¢¾Ê¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¦´í¸±Êª°ÂÁ´¶É¡Ê£Ð£È£Í£Ó£Á¡Ë¤¬¥é¥¹¡¦¥Õ¥í¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎºÆ²ÔÆ¯·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡ãAIRE¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡££Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï½»Âð¥íー¥óÂßÉÕ²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥âー¥²ー¥¸¼Ò¤òÇã¼ý¤¹¤ëºÇ½ª·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Èー¥ó¥³ー¡ãSTNE¡ä¤¬¾å¾º¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼«¼Ò³ôÇã¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡ãMNMD¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£¶£±¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£³£µ£¹¡ó¹â¤¤¿å½à¡£
¥¸¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡ãZIM¡ä¡¡21.03¡Ê+1.15¡¡+5.78%¡Ë
¥»ー¥Ö¥ë¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡ãSOC¡ä¡¡10.36¡Ê+2.76¡¡+36.32%¡Ë
¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡ãAIRE¡ä¡¡0.51¡Ê+0.04¡¡+9.38%¡Ë
¥é¥Þ¥³¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡ãMETC¡ä¡¡16.89¡Ê+1.33¡¡+8.55%¡Ë
¥¹¥Èー¥ó¥³ー¡ãSTNE¡ä¡¡14.73¡Ê+0.59¡¡+4.17%¡Ë
¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡ãMNMD¡ä¡¡14.02¡Ê+0.72¡¡+5.41%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡272.36¡Ê+1.39¡¡+0.51%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡486.85¡Ê+1.93¡¡+0.40%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡232.14¡Ê+3.71¡¡+1.62%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡315.68¡Ê+4.35¡¡+1.40%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡314.35¡Ê+4.57¡¡+1.48%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡485.56¡Ê-3.17¡¡-0.65%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡189.21¡Ê+5.52¡¡+3.01%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡664.94¡Ê+3.44¡¡+0.52%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡214.90¡Ê-0.05¡¡-0.02%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1071.64¡Ê-4.84¡¡-0.45%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48442.41¡Ê+79.73¡¡+0.16%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6909.79¡Ê+31.30¡¡+0.46%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23561.84¡Ê+133.01¡¡+0.57%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50710¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+220¡¡+0.44%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´ÆüÂ³¿¡£Á°Æü¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤â·øÄ´¤ÊÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤âÆðÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Á°´üÈæÇ¯Î¨´¹»»¤Ç£´¡¥£³¡ó¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¶¯¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â£³¡¥£µ¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤ÊÆ·ÐºÑ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤â¸À¤¨¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼²¡¤¹Æ°¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£´·î¤Þ¤Ç¤Î£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬È¯É½Á°¤Î£¹£°¡óÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ£·£°¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤ÇÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¼çÂÎ¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Ãæ¿´¡£
¡¡¤³¤³¿ôÆü¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇãÌá¤·¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê·òÁ´¡£¸½¹Ô¿å½à¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦¶ÈÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤âÅö»þ¤è¤êÍÚ¤«¤ËÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢£Á£É³ô¤ò½ä¤ë´üÂÔ¤ò£É£Ô¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅê»ñ¥Öー¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¶âÍ»³ô¤¬»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤¬·Êµ¤½Û´Ä³ô¤Ø¤È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡££Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤â¡¢²áµî£³Ç¯µÚ¤Ó£µÇ¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¥¸¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ãZIM¡ä¤¬¾å¾º¡£°ú¤Â³¤Çã¼ý¸õÊä¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥»ー¥Ö¥ë¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡ãSOC¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£ÊÆ±¿Í¢¾Ê¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¦´í¸±Êª°ÂÁ´¶É¡Ê£Ð£È£Í£Ó£Á¡Ë¤¬¥é¥¹¡¦¥Õ¥í¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎºÆ²ÔÆ¯·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡ãAIRE¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡££Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï½»Âð¥íー¥óÂßÉÕ²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥âー¥²ー¥¸¼Ò¤òÇã¼ý¤¹¤ëºÇ½ª·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Èー¥ó¥³ー¡ãSTNE¡ä¤¬¾å¾º¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼«¼Ò³ôÇã¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡ãMNMD¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£¶£±¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£³£µ£¹¡ó¹â¤¤¿å½à¡£
¥¸¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡ãZIM¡ä¡¡21.03¡Ê+1.15¡¡+5.78%¡Ë
¥»ー¥Ö¥ë¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡ãSOC¡ä¡¡10.36¡Ê+2.76¡¡+36.32%¡Ë
¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡ãAIRE¡ä¡¡0.51¡Ê+0.04¡¡+9.38%¡Ë
¥é¥Þ¥³¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡ãMETC¡ä¡¡16.89¡Ê+1.33¡¡+8.55%¡Ë
¥¹¥Èー¥ó¥³ー¡ãSTNE¡ä¡¡14.73¡Ê+0.59¡¡+4.17%¡Ë
¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡ãMNMD¡ä¡¡14.02¡Ê+0.72¡¡+5.41%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡272.36¡Ê+1.39¡¡+0.51%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡486.85¡Ê+1.93¡¡+0.40%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡232.14¡Ê+3.71¡¡+1.62%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡315.68¡Ê+4.35¡¡+1.40%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡314.35¡Ê+4.57¡¡+1.48%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡485.56¡Ê-3.17¡¡-0.65%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡189.21¡Ê+5.52¡¡+3.01%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡664.94¡Ê+3.44¡¡+0.52%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡214.90¡Ê-0.05¡¡-0.02%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1071.64¡Ê-4.84¡¡-0.45%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ