ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê²£¤Ð¤¤¡¡ÊÆ£Ç£Ä£Ð¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:27¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.530¡Ê+0.023¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.163¡Ê0.000¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.822¡Ê-0.014¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.241¡Ê+0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£Ä«Êý¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££Ç£Ä£Ð¤ò¼õ¤±¤Æ£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Á°ÆüÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µÇ¯ºÄÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¤ÈÈ¯¹ÔÆüÁ°Íø²ó¤ê¡Ê£×£É¡Ë¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£¶£³¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£¶£µ¡Ë¡£
¡öÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.747¡ó¡ÊWI¡§3.746¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.35ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.530¡Ê+0.023¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.163¡Ê0.000¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.822¡Ê-0.014¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.241¡Ê+0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£Ä«Êý¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££Ç£Ä£Ð¤ò¼õ¤±¤Æ£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Á°ÆüÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µÇ¯ºÄÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¤ÈÈ¯¹ÔÆüÁ°Íø²ó¤ê¡Ê£×£É¡Ë¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£¶£³¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£¶£µ¡Ë¡£
¡öÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.747¡ó¡ÊWI¡§3.746¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.35ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ