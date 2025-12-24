¡Ú12·î24Æü ¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛÁ´¹ñÅª¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê±«¤Î°ìÆü¡¡Åìµþ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡¡Åìµþ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹7¡î¡¡º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤«
12·î24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀ²¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬1991Ç¯¡Á2020Ç¯¤Î30Ç¯´Ö¤Ç93.3¡ó¤È¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡£Åìµþ¤â10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±«¤Î¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»±¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¹ß¤ë¤â¤Î¤ÏÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÆÃÏ¤ÇËÜ¹ß¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥¶¥Ã¤È±«¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÂç¤¤á¤Î»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§ 6¡î¡¡ ¶üÏ©¡¡¡§ 6¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§ 9¡î¡¡ À¹²¬¡¡¡§ 5¡î
ÀçÂæ¡¡¡§10¡î¡¡ ¿·³ã¡¡¡§11¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§11¡î¡¡ ¶âÂô¡¡¡§16¡î
Ì¾¸Å²°¡§13¡î¡¡ Åìµþ¡¡¡§ 7¡î
Âçºå¡¡¡§15¡î¡¡ ²¬»³¡¡¡§11¡î
¹Åç¡¡¡§12¡î¡¡ ¾¾¹¾¡¡¡§13¡î
¹âÃÎ¡¡¡§16¡î¡¡ Ê¡²¬¡¡¡§15¡î
¼¯»ùÅç¡§20¡î¡¡ ÆáÇÆ¡¡¡§23¡î
Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤±«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À´ØÅìÃÏÊý¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬»Ä¤ë¤¿¤áµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï7¡î¤È¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¡£Îä¤¿¤¤±«¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¹¤¯±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ³¤Â¦¤äÅìËÌ¤Ê¤É±«¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë²á¤®¤Ë¤Ï¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÇÀ²¤ì´Ö¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤â¤â¤¦°ì±«¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï»±¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤¹¤Ï¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÈµ¤¤¬¼¡Âè¤ËÂà¤¡¢Ìë¤Ë¤ÏÀ¾²ó¤ê¤Ç¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÌë¤Ë¤ÏÆüËÜÎóÅç¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¤¬¤¯¤Ã¤Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹8¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
