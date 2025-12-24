Å´Åã¼þÊÕ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¡¡¿ÌÅÙ6¶¯ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤«¤é2½µ´Ö¤Ö¤ê¡¡¹ñÆ»45¹æÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤â²ò½ü¡¡ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤·¤¿NTT¥Ó¥ë¤ÎÅ´Åã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î8Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿È¬¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡ÖNTTÀÄ¿¹È¬¸Í¥Ó¥ë¡×¤ÎÅ´Åã¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢11Æü¤«¤é¥Ó¥ë¤ÎÈ¾·Â50¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î35À¤ÂÓ65¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¤ËNTTÅìÆüËÜ¤«¤é¡Ö¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢Æ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤âÅÝ²õ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ñÆ»45¹æÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤â¸á¸å10»þ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Åã¤Î½¤Éü¹©»ö¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£