¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡Û£²£³Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£·£¹¡¦£·£³¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¸£´£´£²¡¦£´£±¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï£´±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬£²£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯£·¡Á£¹·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£±£³£³¡¦£°£±¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£³£µ£¶£±¡¦£¸£´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÁ°¤Î¤¿¤á¸á¸å£±»þ¤Ç¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¡¢£²£µÆü¤Ï½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£