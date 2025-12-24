“神スタイルな福の神”福井梨莉華、圧倒的な美ボディで『週刊SPA!』登場
俳優の福井梨莉華が、23日発売の『週刊SPA!』12月30日・1月6日合併特大号の表紙に登場した。誌面では「表紙の人／美女地図／開運フォトブック」を飾り、20歳を迎えて大人っぽさを増した表情と、圧倒的なグラマラスボディを披露している。
【別カット】あふれそう！驚異の美バストを披露した福井梨莉華
圧倒的なグラマラスボディと20歳になり大人っぽさを増した表情で、2025年のグラビア界を席巻した福井。ゴールドビキニやツバメなどラッキーモチーフをちりばめた招福グラビアなど、華やかさとしなやかさを併せ持つビジュアルが、新年を迎えるにふさわしい一冊を彩っている。
福井は0、岐阜県出身。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで俳優として活躍。24年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中。
、同号ではそのほか、「グラビアン魂」の「グラビアンアワードみうらじゅん大賞」にトロたん、「推し撮」にときちゃんも登場する。
【別カット】あふれそう！驚異の美バストを披露した福井梨莉華
圧倒的なグラマラスボディと20歳になり大人っぽさを増した表情で、2025年のグラビア界を席巻した福井。ゴールドビキニやツバメなどラッキーモチーフをちりばめた招福グラビアなど、華やかさとしなやかさを併せ持つビジュアルが、新年を迎えるにふさわしい一冊を彩っている。
福井は0、岐阜県出身。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで俳優として活躍。24年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中。
、同号ではそのほか、「グラビアン魂」の「グラビアンアワードみうらじゅん大賞」にトロたん、「推し撮」にときちゃんも登場する。