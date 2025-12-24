¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¡¡2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¸«Á÷¤ê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ¤ò4·î¤Ë¹µ¤¨´Ø·¸°Ý»ýÍ¥Àè¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎUSTR¡áÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Ï23Æü¡¢Á°¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È»ÙÇÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÉÔÅö¤À¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Ù¤¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢USTR¤ÏÅöÌÌ¤ÏÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤È¤·¡¢2027Ç¯¤Î6·î¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¾å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¸«Á÷¤ëÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñË¬Ìä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
USTR¤Ï¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò2027Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£