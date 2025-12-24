J¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆóÅÙ¤Î²ù¤·¤µ¡¢U-20WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¡¢Âç´äJ¾·½¸¡Ä°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¡¢¾Íè¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡£DFÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¤«¤é¤ÎIBARAKI Next Generation Cup 2025¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò3Æü´Ö¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ê¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤«¤é¤Î³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢4·î9Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè5Àá¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï(¢¤3-3)¤Ç¸ø¼°Àï½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£½ªÈ×¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢2-1¤«¤é°ì»þ2-3¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10·î12Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à·è¾¡Âè2Àï¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢Âà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Ê¤«¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤ÇÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢Âè1Àï¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆÇÔÂà¡£½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»î¹ç¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÇ¯´Ö¡¢Ä¹Ã«Éô(ÌÐÍø)´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¤Î¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¡¢¾Íè¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¤¤Ê²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢2·î¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤º¡£¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÍº»Ñ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÍîÁª¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈµÕ¤Ë³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢7·î¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¡£WÇÕ¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍèÇ¯1·î¤ËAFC U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÅÚ²°¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¡¢¡ÖÌÜ¤ò¥®¥é¥®¥é¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢U-20WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òº£¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤òÅÇ¤¯¡£Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢U-20WÇÕ¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Å¥½¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æü¡¹¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç²ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡IBARAKI Next Generation Cup 2025¤Ë¤Ï¡¢U-22ÆüËÜÂåÉ½¤â´Þ¤á¤Æ4¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£24Æü¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢U-21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚ²°¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë°§»¢¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢U-21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤¾¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á÷¤ê¼ç¤ÏFW²¬ºêÆÒÂÀÏº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)¡£ÅÚ²°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀîºêF U-18»þÂå¤Î°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤ì¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ÇºÇ¸åÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤ª¤ì¤¬¹â2¤Î¤È¤¡¢¥È¥é¤Ï¹â3¡£Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È1ÂÐ1¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç¡£¹â2¹â3¤Î´Ø·¸¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ª¸ß¤¤¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¡£²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â´°Éõ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µìÃÎ¤ÎÃç¤È¤Î°ìÀï¤Ç¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
