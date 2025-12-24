Mrs. GREEN APPLE¤¬Â£¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡ÖHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡×¥ß¥»¥¹¤ÎÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´ê¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¡õÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±
Mrs. GREEN APPLE¤¬À»¤Ê¤ëÌë¤ËÂ£¤ë²»³Ú¡ß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ÖHappy MUSIC¥¢¥ï¡¼!!!¡×¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë9»þ30Ê¬¡Á10»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¥ß¥»¥¹¡Ë¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Èà¤é¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢À»¤Ê¤ëÌë¤Ë´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë!? ¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¡ª
Ê¿À®¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÇ°´ê¤Î¤´ÂÐÌÌ¡ª¥ß¥»¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½!? MC¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤ÈÍÅÄÅ¯Ê¿¡£¥ß¥»¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÂìÂô¥«¥ì¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢¶¦¤ËÂ£¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤¬³«Ëë¡ª
¢¡¥ß¥»¥¹¤¬2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×!? ¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¸¤±¤Þ¤¯¤ë¡ª
º£Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë55Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î110²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²Â³¤±¤ë¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Âç¿¹¸µµ®¤Î´ê¤¤¤Ï¡ÖÊ¿À®¤Î°ìÈÖ¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡£Åö»þ¤Î½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ®¹Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿µðÂç¥»¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¡£¥³¥®¥ã¥ë¤Ë¥ä¥Þ¥ó¥Ð¡¢M»ú¥Ð¥ó¥°¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ËÂç¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤ª¤©¡¼¡ª¥Þ¥¸!?¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª
¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤âÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Åö»þÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶ÄÅ·¡ª
¢¡»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ê¿À®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤´ÂÐÌÌ¡ª
Ê¿À®¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤µ¤ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈDEÅö¤Æ¤ÞSHOW!¡×¤ÇÂÐ·è¡£2000Ç¯Âå¤ËÇ¯´Ö140ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¢¥ß¥»¥¹¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Þ¥Í¤·¤ÆÍ·¤ó¤ÀÊ¿À®¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Ï¡©Åö»þCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¤È¤Ï¡©
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦¥µ¥¹¥±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²ÈÂ²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤¢¤Îº¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡×¤ò¡¢¥µ¥¹¥±¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸²Î¾§¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤ËÆÃÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª3¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÌ´¤Î¤´ÂÐÌÌ¡£3¿Í¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¡Á¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡ªÈà½÷¤¿¤Á¤Î¶ÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¡ª¿À¶Ê¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¼ã°æÞæÅÍ¤¬ÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡£¶õµ¤¤âÆÉ¤Þ¤º¤ËÂçË½Áö¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é¸å¤Ç¥¬¥ÁÀâ¶µ¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶¯Îõ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡ª°ìÂÎ²¿¤¬¡©
¢¡¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×¥ß¥»¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬Â³¡¹¡ªX'mas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤â¡ª
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥ß¥»¥¹¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¼Â¸½¡ª¡ÖÂè1²ó¥ß¥»¥¹¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿Ä¶ÈþÀ¼¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤ä¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç»²²Ã¤Î²Î¤¦¤Þ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¥ß¥»¥¹¤´ËÜ¿Í¤Î¸øÇ§¤òÁÀ¤¦¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¡¹»²Àï¡£Æ£ß·¤ÎÄ¶¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡ª¥×¥í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¶ÛµÞ»²Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥ß¥»¥¹½é¤Î¸øÇ§¤â¤Î¤Þ¤ÍÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Mrs. GREEN APPLE¤¬Â£¤ë¶Ë¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡ÖHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡×¤Ïº£Ìë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª