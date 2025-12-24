¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÂçÊ¬Á´ÎÏ±þ±ç¡Û¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤ÐÂçÊ¬ÂåÉ½´Ý¤ï¤«¤ê¡ª¸©ÆâºÇ¹âÊö¤Îµ»½ÑÎÏ¡¡¡ÖÂçÊ¬Äáºê¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È¡ª
²¹Àô¤Î¸»Àô¿ô¡¦Í¯½ÐÎÌ¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤ÎÊÌÉÜ»Ô¤òÍ¤¹¤ëÂçÊ¬¸©¡£¤½¤Î¡È¤ª¤ó¤»¤ó¸©¡É¤ÎÃæ¿´¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ë³Ø¹»¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¡¦ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»¤Ç¤¹¡£
12 ·î 28 Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè 104 ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢12 ·î 29 Æü¤Î¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¥ª¥ê¥×¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô)¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ1²óÀï¤Ç»³·Á¸©ÂåÉ½¡¦»³·ÁÌÀÀµ¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¡¦ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.2Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ
1974Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¤¿ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡£²áµî¤Ë7ÅÙ(67²ó¡¦69²ó¡¦78²ó¡¦85²ó¡¦86²ó¡¦89²ó¡¦103²ó)Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·1999Ç¯ÅÙ¤Î78²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬Äáºê¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ä¥«¥Æ¥£¥ª¡¼¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¹â¤¤µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÆ£¸¬Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤ËÁö¤êÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡×¤âÂçÊ¬Äáºê¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
2.º£Ç¯¤Ï¸©Æâ3´§¡õ¶å½£3°Ì
º£Ç¯¤Ï¿·¿ÍÀï¤ÈÃÏ¶è¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¡¢¤½¤ì¤ËÁª¼ê¸¢ÂçÊ¬¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·3´§¤òÃ£À®¡£
ÃÏ¶è¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¸å¤Î6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Î¶¯¹ë16¥Á¡¼¥àÃæ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÀï¤Ïº´²ì¸©¤ÎÎ¶Ã«¹â¹»¤Ë3-0¤Ç¡¢2²óÀï¤ÏµÜºê¸©¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¹â¹»¤Ë2-0¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÎÈÓÄÍ¹â¹»¤Ë0-0¤ÎËöPKÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÂçÊ¬Äáºê¤Î¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¶å½£3°Ì¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¶å½£Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
3.Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÂçÊ¬Äáºê»Ë¾å½é¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¼óÆ£´ÆÆÄ
¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï½¢Ç¤10Ç¯ÌÜ¤Î¼óÆ£´ÆÆÄ53ºÐ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1994Ç¯¤«¤é3Ç¯´ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¡×¤ÈÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¿´³Ý¤±¡¢¥ß¥¹¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡ÖÎý½¬ÄÌ¤ê¡ª¡×¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¹¡£
¼óÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎOB¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯»þ¤ÎÂè67²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½éÀï¤Ç´ä¼ê¸©ÂåÉ½¡¦À¹²¬¾¦¶È¹â¹»¤Ë2-1¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¹»¤òÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤¤°ì¿´¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤ËÅö»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È37Ç¯Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤âºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±Á´¹ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤äÁª¼ê¸¢¤Îµ²±¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
4.186cm¤Î¹â¤µ¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ
ÃíÌÜ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î²ÏÌîÊâÌ´Áª¼ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç¡¢Ì©½¸¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤º¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹186cm¤È¹â¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤â¹Ô¤¤¡¢Â¿ºÌ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¤¹ÂçÊ¬Äáºê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤âÃì¤È¤Ê¤ë¼ç¾¤Ç¤¹¡£
5.¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¡Ö¶õÃæ¤ÎÇÆ¼Ô¡×
¼óÆ£´ÆÆÄ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÂçÁÒ¸øÎ¼Áª¼ê¡£¿ÈÄ¹189Ñ¤ò¸Ø¤êÆ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶õÃæÀï¤ÇÂçÁÒ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£2Ç¯»þ¤«¤é¿ÈÄ¹¤¬2Ñ¿¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¶¯¤µ¤âÁý¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ½è¤Ç¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¡£ÂçÊ¬Äáºê¤Î·ø¼é¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
²¹Àô¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ç®¤¤»×¤¤¤Ç½éÀïÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÊ¬Äáºê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£(¼èºà¡¦Ê¸¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò/¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬)