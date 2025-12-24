¥É¥Í¥Ä¥¯½£ËÌÉôµòÅÀ¤«¤éÅ±Âà¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬È¯É½¡¢ÎôÀªÁ¯ÌÀ
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î»²ËÅËÜÉô¤Ï23Æü¡¢ºÇ·ãÀïÃÏ¤ÎÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÇËÉ±ÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¿ËÌÉô¥·¥Ù¥ë¥·¥¯¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢·³¤ÏÀ©°µ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÍ×¾×¥Ý¥¯¥í¥¦¥·¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±½£¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¥¹¥é¥Ó¥ã¥ó¥¹¥¯¿Ê·³¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤¹¤ë¹½¤¨¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÎôÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï11Æü¡¢¥·¥Ù¥ë¥·¥¯À©°µ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»²ËÅËÜÉô¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢·³¤ÏÊ¼ÎÏ¤äÁõÈ÷¤Ç°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÊ¼»Î¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤áÅ±Âà¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¹¥é¥Ó¥ã¥ó¥¹¥¯ÅìÊýÌó30¥¥í¤Î¥·¥Ù¥ë¥·¥¯¤ËËÉ±ÒµòÅÀ¤òÃÛ¤¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¿¡£