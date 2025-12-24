¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡1¡¦1ÉðÆ»´Û»²Àï¤ÎXXXX¤ËÀå¤Ê¤á¤º¤ê¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Áê¼ê¡×
¡¡¥Î¥¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Çà£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£³¡Ë¤È¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡ÊÍèÇ¯£±·î£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¡Ë¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë£Ø£Ø£Ø£Ø¤ÎÀµÂÎ¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¡Ê¥Þ¥µ¡ËËÌµÜ°Ê³°¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£²£°£²£µÇ¯ºÇ½ª»î¹ç¤ò¼«¤é¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅÅ·âÉüµ¢¤òÈ¯É½¡£µÞ¤¤ç¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£Ï£Ú£Á£×£Á¡õËÌµÜ¡õ¥¿¥À¥¹¥± vs °ðÂ¼¡õÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡õ±óÆ£Å¯ºÈ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ì¤Ç±óÆ£¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°ðÂ¼¤ÈÍðÆ®Áû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê°ÅÞ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡££±¡¦£±ÉðÆ»´Û¤Ç²¶¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Î¥¢¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤È°ðÂ¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¤Èà£Ø£Ø£Ø£Øá¤¬£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»¡õ·ý²¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤À¤±¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·£Ø¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø£Ø£Ø£Ø¤ÎÀµÂÎ¤Ï°ÍÁ³ÉÔÌÀ¡£¤À¤¬¡¢£Ì£Ô£Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸½ºß¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥í¥¤¥¹¡¢ÍèÇ¯£±·î¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Î£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤Î¥í¥¤¥¹¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤¬£Ø£Ø£Ø£Ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÆâÆ£¤Î»²Àï¤¬ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢£Ø£Ø£Ø£Ø¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¡Ê¥í¥¤¥¹¡Ë¤Ê¤ó¤«Íè¤¿¤éÂçË½Æ°¡¢¡ØÆüËÜÉðÆ»´ÛÇË²õ»ö·ï¡Ù¤¬µ¯¤¤ë¤è¡×¤ÈÀµÂÎ¤ÏÆâÆ£¤À¤È¤Ë¤é¤à¡£ÆâÆ£¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Õ£Î£Ð£Á£Ó£Ï¡×¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤è¤êµðÂç»ñËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸å¤í½â¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë»²ÀïÍýÍ³¤â¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¤â¤·ÆâÆ£¤¬»²Àï¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ðÂ¼¤È¤Î²¦ºÂÀï¤¬à¿©¤ï¤ì¤ëá²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Öº£Ç¯ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ÇºÇ¤âÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÏÃÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡¦Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÇ®»ëÀþ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£